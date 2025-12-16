єОселя — какую максимальную сумму кредита дают украинцам в 2025 году

Дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Вопрос максимальной суммы кредита по программе "єОселя" обычно возникает сразу после решения воспользоваться государственной ипотекой. От этого показателя зависит не только класс жилья, но и район, город и общая стратегия покупки. Сумма формируется индивидуально и основывается на нескольких взаимосвязанных ограничениях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какую максимальную сумму кредита в єОселе можно взять украинцам.

Лимиты по кредиту в программе "єОселя"

Как указано в официальных разъяснениях "Укрфинжитла" (оператор программы), єОселя работает по принципу социальной целесообразности, а не инвестиционной выгоды.

Ограничения по площади нужны для того, чтобы кредитование оставалось доступным именно для проживания. Сейчас применяется базовая формула — 52,5 квадратного метра для одного заемщика и по 21 квадратному метру на каждого члена семьи.

Например, семья из трех человек может претендовать на жилье площадью до 94,5 кв. м. Если квартира больше, разницу придется оплачивать за свой счет без льготных условий.

Предельная стоимость жилья по єОселя

Второй ключевой фактор — максимальная цена квадратного метра. Она зависит от региона и базируется на опосредованной стоимости строительства, которую публикует Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. Эти показатели регулярно пересматриваются с учетом рынка и региональных коэффициентов.

Условно все города делятся на три группы:

крупные областные центры с самыми высокими лимитами;

города среднего размера с умеренными ограничениями;

другие населенные пункты с базовой стоимостью.

Банк умножает допустимую площадь на предельную цену за квадратный метр — именно так формируется максимальная оценочная стоимость жилья.

Доходы заемщика и платежеспособность

Даже если квартира полностью соответствует нормативам, окончательное решение зависит от доходов. Банки-партнеры программы анализируют финансовую стабильность, уровень зарплаты и имеющиеся обязательства.

Фактическая сумма кредита определяется по наименьшему из трех значений:

допустимая стоимость квартиры;

сумма после учета первого взноса;

лимит, который банк готов предоставить, учитывая доходы.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куц, на формирование цен на недвижимость в следующем году будет влиять 5 основных факторов.

"Цены на жилье зависят от себестоимости строительных материалов, логистики и заработных плат. Потому что когда дорожают материалы, застройщики обычно перекладывают это на покупателя, что давит вверх цены на первичном рынке", - пояснила эксперт.

Отметим, теперь мобилизованные военнослужащие получают право оформлять кредит на жилье под 3% в рамках єОсели. Также мы рассказывали, что кредитом єОсели уже воспользовались 7% украинцев, тогда как 41% намерены подать заявку позже.