Україна
Рынок квартир Ужгорода показал неожиданный разворот — детали

Рынок квартир Ужгорода показал неожиданный разворот — детали

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 14:32
Купить квартиру в Ужгороде — как застройщики изменили цены в начале 2026 года
Строительство многоэтажки. Фото: Новости.LIVE

Рынок недвижимости Ужгорода продолжает удивлять своей устойчивостью и специфической логикой. Город продолжает входить в список самых дорогих областных центров страны, где стабильный спрос поддерживает высокие ценовые ожидания девелоперов.

По данным портала ЛУН, по состоянию на 19 января 2026 года средняя цена квадратного метра от застройщиков Ужгорода достигла 46 600 грн.

За полгода стоимость жилья в долларовом эквиваленте выросла на 3%, что выглядит показательно на фоне общей осторожности покупателей.

 

Рынок квартир Ужгорода показал неожиданный разворот - детали - фото 1
Средние цены на квартиры в Ужгороде. Графика: ЛУН

Стоимость жилья в Ужгороде в разных сегментах

Если посмотреть на сегменты, ситуация выглядит неоднородной:

  1. Эконом-класс просто "взлетел": за год +21%. Сейчас за метр просят в среднем 31 400 грн.
  2. Комфорт и бизнес сблизились: комфорт-класс "просел" на 13% (до 36 000 грн), а бизнес — на 7% (до 47 000 грн). Для покупателя это подарок: за те же деньги теперь можно выторговать гораздо лучший вариант с нормальной планировкой и паркингом.
  3. Элитка держит оборону: премиум-сегмент как стоял на отметке 65 800 грн, так и стоит.

 

Рынок квартир Ужгорода показал неожиданный разворот - детали - фото 2
Цены на первичном рынке Ужгорода. Графика: ЛУН

В то же время общий тренд остается неизменным: безопасный регион, близость к границе и интерес инвесторов удерживают цены от падения.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, несмотря на определенные рыночные колебания, вызванные обновлением реестров и изменением операционной активности, интерес к недвижимости остается стабильно интенсивным. Такая динамика не потеряет актуальности и в течение 2026 года.

"На первичном рынке застройщики продолжают возводить новые жилые комплексы, в частности в крупных городах, что частично компенсирует дефицит жилья на вторичном рынке", — комментирует ситуацию эксперт.

Благодаря такому умеренному, но уверенному темпу появления новых квадратных метров, покупатели будут иметь более широкий выбор, что поможет сбалансировать спрос. По мнению специалиста, именно девелоперские проекты станут ключевым фактором, который будет сдерживать ажиотаж в сегменте готового жилья.

Ранее мы рассказывали, где в Украине больше всего построили новых жилых комплексов. А также, что надо проверить перед покупкой квартиры на первичном рынке в 2026 году.

недвижимость Ужгород застройщики купить квартиру уборка квартиры
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
