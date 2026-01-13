Как кухня Кейт Хадсон задала тренд, который будет доминировать в дизайне в 2026 году (фото)

Кейт Хадсон. Фото: Reuters

Неожиданно кухня Кейт Хадсон стала одним из самых обсуждаемых интерьеров последнего времени. Хотя внимание соцсетей сначала привлекли голубые мраморные столешницы и фартук в стиле blue jean baby, настоящий тренд 2026 года оказался менее очевидным.

Речь идет о фурнитуре, которая тихо, но уверенно изменила восприятие всего пространства, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама

Читайте также:

Золотистая фурнитура в дизайне кухни 2026 года

В интерьере актрисы золото — это не просто акцент, это полноценная линия, пронизывающая все пространство. Смесители, ручки шкафов, открытые полки и даже элементы на бытовой технике.

На фоне холодного голубого камня и белых фасадов теплый металл "собирает" кухню вместе, делая ее уютной, а не просто выставочной.

Кухня Кейт Хадсон. Фото: Café Appliances

Это и есть тот самый подход, который мы все чаще будем видеть в 2026 году. Специалисты отказываются от стерильности в пользу вещей, которые имеют "душу".

"Сегодня мы видим сильное увлечение "следом мастера". Фурнитура больше не скрывает процесс создания, наоборот, она демонстрирует ручную обработку, текстуру и глубину материала", — отметила специалист по дизайну в Joseph Giles Меган Маккей.

Отказ от идеальности

Мы привыкли, что все должно быть идеально симметричным и одинаковым, как с конвейера. Но кухня Хадсон доказывает обратное: легкая патина, брашированные поверхности и даже мелкие различия в оттенках металла добавляют интерьеру объема.

"Идеальная одинаковость уступает место тонким вариациям. Эти небольшие различия придают пространству жизнь и аутентичность", — подчеркивает Меган Маккей.

Кейт Хадсон на кухне. Фото: Café Appliances

Почему этот тренд будет определять 2026 год

Фурнитура долго оставалась второстепенной деталью, но в 2026 году она выходит на первый план. Пример Кейт Хадсон показывает, что именно эти "мелочи" способны изменить восприятие всего дома без сноса стен.

Будущее не за кричащими цветами, а за тактильностью и продуманными деталями, которые хочется рассматривать. В конце концов, именно из таких нюансов и складывается ощущение дома.

Ранее мы рассказывали, как Кайли Миноуг соединила в своей кухне глубокие цвета, не превратив пространство в мрачный подвал. А также, какой нестандартный выбор в цвете для своей кухни выбрал Элтон Джон.