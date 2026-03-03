Продажа дома возле кладбища — какие нюансы нужно учесть при сделке

Какие нюансы при продаже дома возле кладбища. Фото: Николай Василечко, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Когда дом стоит в 70 метрах от кладбища, найти покупателя бывает непросто из-за психологического фактора. Хотя закон не ограничивает продажу такой недвижимости, следует знать несколько нюансов, чтобы правильно оценить шансы на успешную сделку.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия, вы имеете право продать свое имущество, даже если оно расположено рядом с кладбищем. По его словам, законодательство не ограничивает гражданский оборот частных участков, даже если они находятся в пределах санитарно защитной зоны.

Санитарная зона кладбища и новое строительство

Для традиционных кладбищ такая зона обычно составляет 300 метров. Если ваш порог в 70 метрах от ограды кладбища, вы формально внутри этой зоны. Продать старый дом — без проблем, а вот со строительством нового могут быть нюансы.

"Это не запрещает продажу, но это накладывает ограничения на новое строительство", — отмечает Дерий.

То есть, если покупатель захочет снести ваш старый дом и построить на его месте трехэтажный коттедж, архитектура или ГИАМ могут просто не дать на это добро. Однако, если дом уже стоит и на него есть документы в реестре, право собственности на него является незыблемым.

На что стоит обратить внимание перед сделкой

Специалист советует тщательно проверить кадастровые коды пи время оформления документов:

Путаница с сотками. Часто бывает, что на бумаге одна выписка, а по факту — два разных участка. Например, ваши 42 сотки могут быть поделены: часть под строительство (код 02.01), а часть — под огород (ОСГ, код 01.03). Проверьте, чтобы у каждого был свой актуальный кадастровый номер, иначе нотариус просто развернет вас на пороге. Цена вопроса. Близость к кладбищу — это мощный рычаг для торга. Оценщик обязательно учтет этот фактор, поэтому не стоит рассчитывать на рыночный максимум. Семейные дела. Не забывайте о "классике": если дом покупали или приватизировали в браке, готовьте согласие мужа или жены. Без нотариальной бумажки такая сделка позже может стать билетом в суд.

Дерий также отмечает, что лучше сразу предупредить покупателя об ограничениях по новой застройке, чем потом получить иск за сокрытие критических недостатков.

Можно ли продать свою долю без согласия совладельцев

Юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн отметил, что владелец доли недвижимости имеет право продать ее без разрешения других участников, однако обязан сначала письменно предложить ее именно им.

"Перед продажей владелец обязан письменно уведомить других совладельцев о своем намерении, четко указав цену и все условия сделки", — подчеркнул эксперт.

Если же в течение месяца партнеры не изъявят желания выкупить долю, ее можно выставлять на открытый рынок.

При этом Козляк предостерегает, что "очень важно, чтобы условия продажи третьему лицу не были выгоднее тех, что предлагаются совладельцам", иначе сделку могут обжаловать в суде.

Как сообщалось, многие пары оказываются в ловушке, когда годами вкладываются в дом на участке родителей. Если дело дойдет до развода, окажется, что юридически здания не существует, а земля принадлежит теще — в таком случае вернуть свои деньги или долю будет почти невозможно.

Также вопрос о том, сколько земли нужно для строительства, часто обрастает мифами из-за государственных норм, которые якобы требуют минимум 4-5 соток. На деле же все значительно гибче, ведь возможность возведения дома зависит не только от цифр в ГСН, но и от способа приобретения права собственности на конкретный участок.