Какие три необычные особенности были в хрущевках и зачем их делали

Мы привыкли воспринимать хрущевки как нечто устаревшее и неудобное, но для людей 60-х годов собственная квартира после тесных коммуналок была настоящим роскошным подарком. Конечно, современного жителя многие архитектурные решения вводят в ступор.

Зачем окно между ванной и кухней

Маленькое окно под потолком между кухней и санузлом — пожалуй, главный объект для шуток. На самом деле его делали ради банальной инсоляции.

В те времена активно боролись с туберкулезом, а солнечный свет (даже тот, что проходил сквозь кухню) помогал убивать бактерии и грибок во влажном помещении.

Окно между ванной и кухней. Фото: mr-master.com.ua

Ну и практическая сторона: если днем выключали электричество (что случалось часто), в ванной не было "хоть глаз выколи" — можно было спокойно помыть руки, не зажигая свечу, пишет портал Homester.

Версия о том, что окно должно было спасать стены при взрыве газа — скорее всего, просто популярная легенда.

Почему двери в хрущевках открывались внутрь

Многих раздражает, что входные двери в хрущевках открываются внутрь, забирая место в и так крошечном коридоре. Здесь все просто: экономия пространства на лестничной площадке, сообщается на YouTube-канале "Историк".

Площадки были настолько узкими, что если бы двери открывались наружу, вы бы просто не выпустили соседа из квартиры или заблокировали проход при эвакуации.

К тому же существовала пожарная норма: двери не должны перекрывать путь другим жильцам во время паники.

Дверь в хрущевке. Фото: YouTube/Историк

"Зимний" холодильник под подоконником

На кухне под окном часто можно встретить встроенный шкаф с толстыми стенами. Это легендарный "хрущевский холодильник".

В 50-60-е годы электрический холодильник был дефицитным и дорогим товаром, поэтому архитекторы оставили нишу, где задняя стенка была толщиной всего в полкирпича, а иногда имела вентиляционное отверстие.

"Хрущевский холодильник". Фото: Телеграф

Зимой там можно было спокойно хранить кастрюлю борща или стратегический запас сала. Сегодня многие во время ремонта закладывают это отверстие кирпичом, потому что из него нещадно тянет холодом, но идея для своего времени была гениальной, пишет портал Remontuem.

