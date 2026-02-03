Поврежденное из-за обстрелов РФ жилье — как владельцу оформить компенсацию в Дії

Люди возле поврежденного дома. Фото: Reuters

Массированные обстрелы в ночь на 3 февраля 2026 года снова привели к повреждению и уничтожению жилья украинцев. Если ваша квартира или дом пострадали, важно действовать быстро и правильно.

От этого зависит возможность получить государственную компенсацию или жилищный сертификат в будущем, отмечают в "Дії".

Реклама

Читайте также:

Компенсация за разрушенное жилье через Дію

Основной инструмент возмещения сегодня это программа "єВідновлення". Она позволяет зафиксировать повреждения и подать заявление онлайн без сложных процедур.

Обратиться можно как через приложение "Дія", так и через ЦПАУ, если нет доступа к цифровым сервисам.

Алгоритм простой, но важный. Сначала вы фиксируете сам факт повреждений в Дії, затем подаете официальное заявление на получение помощи. Далее остается ждать решения комиссии.

В зависимости от того, насколько сильно пострадал дом, вы получите либо деньги на ремонт, либо жилищный ваучер. Последний позволяет купить новую квартиру или дом как в новостройке, так и на вторичке.

Международный реестр убытков в Гааге

Отдельно стоит подать заявление в международный Реестр убытков в Гааге. Это важный шаг для будущих международных компенсаций.

Международный реестр охватывает значительно более широкий круг случаев, в частности:

повреждение нежилых помещений (коммерческой недвижимости);

потерю жилья на оккупированных территориях;

компенсации за ранения или гибель близких.

Почему важно подать все заявления вовремя

Фиксация убытков сразу после обстрела упрощает проверки и уменьшает риск отказа. Когда комиссия придет на осмотр, у вас уже должны быть фото, видео и поданные цифровые заявки. Это снимает лишние вопросы и ускоряет рассмотрение.

Даже если вы не планируете ремонт прямо сейчас, создание правовой основы для компенсации — это то, что стоит сделать в первую очередь.

Ранее мы рассказывали, когда именно работают каждый из механизмов — жилищный ваучер и еВідновлення. А также, почему не все украинцы могут получить сертификаты на жилье.