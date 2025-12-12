Видео
Покупка квартиры — можно ли рассчитаться иностранной валютой

Покупка квартиры — можно ли рассчитаться иностранной валютой

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 14:32
Договор купли-продажи недвижимости — можно ли заключать в иностранной валюте в Украине
Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

В Украине на рынке недвижимости все еще случаются ситуации, когда продавец настаивает на наличных долларах или другой иностранной валюте. Формально вся сумма должна проводиться в гривне, но практика выглядит иначе.

Нотариусы подтверждают: сделки совершаются, хотя закон разрешает наличные расчеты между физическими лицами лишь в пределах 50 тысяч гривен.

Договор купли-продажи недвижимости в иностранной валюте

Сам договор подписывают исключительно в гривне, но стороны могут зафиксировать эквивалент в долларах или евро. Обычно указывают сумму в гривнах, добавляют валютный эквивалент и курс, по которому он определяется. Это не противоречит законодательству, если оплата фактически осуществляется в безналичной форме.

"В договоре указывают гривневую сумму, но могут отражать и договоренность о валюте", — объясняет адвокат Юрий Айвазян.

Как проходят расчеты при купле-продаже дома или земли
НБУ давно ограничивает наличные операции. Если сумма больше 50 тысяч гривен, официально нужен безналичный платеж.

Нотариус проверяет:

  • есть ли у сторон открытые счета;
  • проведен ли платеж через банк или депозит нотариуса.

Указывать в договоре реальную стоимость можно, но нотариус не контролирует, договорились ли стороны о дополнительном расчете "на руки". Нотариальная палата не возлагает на нотариуса таких функций.

"После удостоверения договора нотариус уже выполнил свое действие", — добавляет Айвазян.

Что нужно учесть покупателю и продавцу недвижимости

Перед сделкой проверяют документы, оценку имущества и отсутствие обременений. Покупателю важно заранее решить, каким путем он переводит средства.

Чаще всего применяют:

  • перевод со счета на счет;
  • внесение средств на депозит нотариуса.

Эти методы официальные, поэтому не вызывают вопросов у банков и контролирующих органов.

В 2026 году ожидается, что рынок первичной недвижимости в Украине будет активно расти: спрос на новые квартиры остается стабильно высоким, а расходы застройщиков продолжают подталкивать цены вверх, особенно в крупных городах.

"Судя по ситуации на рынке, нас ждет сценарий умеренного роста. Если спрос на жилье будет расти, в частности, благодаря программам ипотеки и аренды, а стоимость строительства будет оставаться стабильной, то первичный рынок может продолжить расти, однако медленнее, чем раньше", — рассказала риелтор Марина Куць в комментарии Новини.LIVE.

Ранее мы рассказывали, где дороже и дешевле всего купить квартиру во Львове. А также, как выбрать оптимальную площадь квартиры для семьи.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
