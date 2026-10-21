Старые вещи возвращаются в интерьер: что стоит сохранить дома
Старая мебель, текстиль с цветочными узорами и посуда, которая годами простояла в серванте, могут обрести вторую жизнь в современном интерьере. Дизайнеры вновь обращают внимание на винтажные вещи, ведь они придают дому характер и уют. Некоторые предметы не нужно прятать после ремонта — достаточно правильно сочетать их с современным оформлением.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Homes & Gardens.
Какие вещи из бабушкиной квартиры снова актуальны
Современный интерьер не обязательно должен состоять только из новой мебели и декора. Наоборот, старые предметы могут стать выразительными акцентами, если не перегружать ими пространство. Особенно интересно выглядят вещи из натуральных материалов, ручной работы или с необычным узором.
1. Текстиль с цветочными узорами
Скатерти, покрывала, шторы и декоративные подушки с цветочными принтами могут снова стать частью интерьера. Раньше такой декор часто казался слишком пестрым, но сейчас его можно сочетать с однотонными стенами, лаконичной мебелью и простыми тканями.
Чтобы комната не выглядела перегруженной, стоит начать с одной вещи — например, покрывала на кровати или нескольких подушек на диване. Если принт яркий, остальной текстиль лучше выбрать в спокойных тонах.
2. Лоскутные одеяла и пледы
Одеяла, сшитые из разноцветных лоскутков ткани, могут придать спальне или гостиной индивидуальность. Такие изделия ассоциируются с домашним уютом и ручной работой, а их цвета помогают оживить нейтральный интерьер.
Лоскутное покрывало можно положить на кровать со сдержанным постельным бельем или небрежно накинуть на однотонный диван. Сочетание старого текстиля с новой мебелью помогает избежать ощущения, что комната полностью оформлена в ретростиле.
3. Старая фарфоровая посуда
Декоративные тарелки, чашки и блюдца с синими узорами не обязательно хранить за стеклянными дверцами серванта. Часть коллекции можно выставить на открытых полках или использовать в качестве декора стены.
Чтобы композиция выглядела аккуратно, стоит заранее продумать расположение тарелок и подобрать их по цвету или форме. При этом не нужно выставлять всю посуду сразу: нескольких предметов достаточно, чтобы создать выразительный акцент.
4. Плетеная мебель из ротанга
Старые плетеные кресла и стулья могут подойти не только для дачного дома. В современной квартире они хорошо сочетаются с деревом, светлыми стенами, натуральными тканями и простыми формами мебели.
Такое кресло можно поставить у окна, дополнить небольшой подушкой и торшером. Перед использованием важно проверить состояние плетения и каркаса: если мебель шатается или имеет повреждения, её лучше сначала отремонтировать.
5. Деревянные стулья и мебель середины XX века
Старые деревянные стулья, комоды и небольшие столики могут стать заметной частью интерьера благодаря форме, фактуре и естественному оттенку древесины. Не всегда нужно полностью перекрашивать такие предметы: иногда достаточно очистить поверхность, восстановить покрытие или заменить поврежденную обивку.
Винтажный стул можно поставить возле современного обеденного стола, а старый комод — использовать для хранения вещей в спальне или прихожей. Контраст между старыми и новыми предметами делает пространство более интересным, чем комплект мебели, подобранный исключительно в одном стиле.
6. Хрусталь и ретро-посуда для напитков
Хрустальные вазы, графины и бокалы, которые раньше доставали только по праздникам, можно использовать как часть декора. Например, поставить графин на подносе, вазу — на комоде, а несколько бокалов — на открытой полке.
Главное — не превращать комнату в выставку старых вещей. Лучше выбрать несколько предметов и оставить вокруг них свободное пространство, чтобы они не терялись среди мелкого декора.
7. Вышитые салфетки и гобелены
Вещи ручной работы могут придать интерьеру индивидуальность. Вышитую салфетку можно использовать на небольшом столике или комоде, а текстильное панно — повесить на стену вместо обычного декоративного плаката.
Такие предметы особенно хорошо сочетаются с нейтральными стенами и простой мебелью. Если текстиль имеет выразительный орнамент, лучше не дополнять его большим количеством других принтов.
Как сочетать старые вещи с современным интерьером
Чтобы квартира не напоминала музей старины, не стоит возвращать в комнату все найденные на чердаке предметы одновременно. Достаточно выбрать одну-две вещи, которые имеют особое значение или хорошо вписываются в оформление.
Прежде всего нужно оценить состояние мебели и текстиля. Стул с прочным каркасом можно отреставрировать, а старую скатерть — постирать и использовать для оформления обеденного стола. Если вещь повреждена, имеет неприятный запах или требует сложного ремонта, сначала стоит взвесить, оправданы ли затраты на её восстановление.
Также важно соблюдать баланс цветов и фактур. Текстиль с узорами лучше сочетать с однотонными поверхностями, декоративную посуду — с простыми полками, а массивную деревянную мебель — с более легкими современными предметами.
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