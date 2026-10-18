Вид на заснеженный Буковель. Фото: УНИАН

Встретить Новый год в Буковеле можно с разным бюджетом: цена зависит от площади номера, вида из окна, завтраков и дополнительных услуг. На период с 30 декабря 2026 года по 2 января 2027 года среди проверенных предложений есть жилье от 12 900 грн за три ночи для двух взрослых. В то же время за более просторный номер или доступ в SPA придется заплатить значительно больше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Booking.com.

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Сколько стоит проживание в Буковеле на Новый год

Для сравнения рассмотрены предложения на три ночи — с 30 декабря 2026 года по 2 января 2027 года — для двух взрослых. Все приведенные суммы уже включают налоги и сборы. Однако завтрак входит в стоимость не во всех случаях, поэтому перед бронированием нужно проверять условия выбранного тарифа.

1. Двухместный номер за 12 900 грн

Самое дешевое из присланных предложений стоит 12 900 грн за три ночи для двух взрослых. Номер площадью 18 квадратных метров оборудован широкой двуспальной кроватью, балконом, собственной ванной комнатой и бесплатным Wi-Fi.

Завтрак в стоимость не входит — в описании указана дополнительная плата в размере 300 грн. Тариф не предусматривает возврат средств, хотя позволяет изменить даты бронирования при соблюдении соответствующих условий. Поэтому перед оплатой стоит уточнить правила изменения дат и то, как именно начисляется плата за завтрак.

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Двухместный номер. Фото: Booking.com

2. Номер с видом на горы и реку за 15 600 грн

За 15 600 грн можно забронировать двухместный номер площадью 18 квадратных метров. В нем есть широкая двуспальная кровать, балкон, собственная ванная комната, телевизор и бесплатный Wi-Fi. Среди особенностей — вид на горы и реку.

Двухместный номер с видом на горы. Фото: Booking.com

Завтрак уже включен в стоимость проживания. Также предусмотрена бесплатная отмена бронирования до 31 октября 2026 года, а оплату необходимо произвести до приезда. Такой вариант стоит на 2 700 грн дороже самого дешевого предложения, но позволяет не доплачивать за завтрак отдельно.

3. Полулюкс с балконом за 20 970 грн

Еще одно предложение стоит 20 970 грн за три ночи. Полулюкс имеет площадь 15 квадратных метров, широкую двуспальную кровать, балкон и собственную ванную комнату. В зависимости от расположения из окна открывается вид на горы, город или внутренний двор.

Двухместный полулюкс. Фото: Booking.com

Бронирование можно бесплатно отменить до 16 декабря 2026 года. Оплату необходимо произвести до приезда. В присланной карточке нет подтверждения, что завтрак входит в стоимость, поэтому это условие необходимо проверить перед оформлением бронирования.

4. Номер с доступом в SPA за 25 500 грн

За 25 500 грн на три ночи можно выбрать номер площадью 20 квадратных метров с доступом в СПА. В стоимость входят завтрак и неограниченное посещение СПА-зоны. В номере есть кровати, собственная ванная комната и бесплатный Wi-Fi.

Номер в отеле с доступом в СПА. Фото: Booking.com

Бесплатная отмена бронирования доступна до 30 ноября 2026 года, а оплату необходимо произвести до приезда. Этот вариант стоит дороже обычных номеров, однако дополнительные услуги уже включены в указанную сумму.

5. Номер с мини-кухней за 27 942 грн

За три ночи в более просторном номере можно заплатить 27 942 грн. Он имеет площадь 34 квадратных метра, двуспальную кровать, диван, балкон и мини-кухню с плитой, холодильником, микроволновой печью и посудой.

Двухместный номер с миникухней. Фото: Booking.com

Завтрак включен в стоимость. При этом тариф не предусматривает возврат средств, а оплату необходимо произвести до приезда. Наличие мини-кухни может быть удобно для тех, кто хочет самостоятельно готовить часть еды во время отдыха.

Как не переплатить за жилье в Буковеле на праздники

При выборе жилья стоит сравнивать не только цену за три ночи, но и условия проживания. Более дешевый номер может оказаться менее выгодным, если за завтраки нужно платить отдельно или тариф не позволяет вернуть деньги в случае изменения планов.

Все цены в подборке уже включают налоги и сборы. Однако стоимость завтраков, правила отмены бронирования и сроки оплаты зависят от конкретного тарифа. Перед бронированием необходимо проверить эти условия на странице выбранного жилья.

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