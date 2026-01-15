Купить квартиру в Киеве или Львове на первичке — в каких районах самые доступные варианты

Квартиры на первичке Киева и Львова — в каких районах дешевле
В начале 2026 года первичный рынок недвижимости в Киеве и Львове демонстрирует удивительную устойчивость. Несмотря на все вызовы, цены уверенно ползут вверх, а инвестиционный аппетит украинцев только разгорается.
Благодаря программе "єОселя", спрос на новостройки остается высоким, что заставляет застройщиков пересматривать прайсы, отмечают аналитики портала ЛУН.
Где самые дешевые квартиры на первичном рынке Киева
Столица традиционно держит статус самого дорогого города. Однако разрыв между районами впечатляет.
По состоянию на 15 января абсолютным лидером по стоимости стал Печерский район, где за "квадрат" придется выложить в среднем 115 000 грн.
В тройку самых дорогих также вошли Шевченковский (73 800 грн) и Подольский (66 100 грн) районы.
Если вы ищете бюджетные варианты в черте города, стоит обратить внимание на Деснянский район (34 700 грн), который остается самым доступным. Соломенский и Святошинский районы предлагают средний ценник на уровне 55 100 грн.
Пригород Киева тоже диктует свои правила: Гостомель (29 800 грн) стал "тихой гаванью" для экономных покупателей, тогда как в Ирпене цена уже поднялась до 42 900 грн.
Рынок первичной недвижимости Львова
Львов окончательно закрепил за собой звание главного конкурента столицы. Более того, элитный центр города уже опередил киевские новостройки.
В Галицком районе Львова средняя цена достигла космических 152 000 грн за метр. Это делает сердце Львова самой дорогой локацией страны.
Самое дешевое жилье в городе Льва можно найти в Залізничном (55 100 грн) и Сіховском (55 300 грн) районах. Франковский район держит среднюю планку в 66 100 грн, что идентично стоимости жилья на столичном Подоле.
Что еще нужно знать украинцам
Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, предложение новых объектов жилья в 2026 году будет увеличиваться умеренными темпами.
"На первичном рынке застройщики продолжают возводить новые жилые комплексы, в частности в крупных городах, что частично компенсирует дефицит жилья на вторичном рынке", — пояснила она.
По словам эксперта, в частности в Киеве и области активно вводятся в эксплуатацию новые объекты.
