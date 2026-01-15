Видео
Главная Рынок недвижимости Квартиры на первичке Киева и Львова — в каких районах дешевле

Квартиры на первичке Киева и Львова — в каких районах дешевле

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 17:05
Купить квартиру в Киеве или Львове на первичке — в каких районах самые доступные варианты
Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В начале 2026 года первичный рынок недвижимости в Киеве и Львове демонстрирует удивительную устойчивость. Несмотря на все вызовы, цены уверенно ползут вверх, а инвестиционный аппетит украинцев только разгорается.

Благодаря программе "єОселя", спрос на новостройки остается высоким, что заставляет застройщиков пересматривать прайсы, отмечают аналитики портала ЛУН.

Читайте также:

Где самые дешевые квартиры на первичном рынке Киева

Столица традиционно держит статус самого дорогого города. Однако разрыв между районами впечатляет.

 

Квартиры на первичке Киева и Львова — в каких районах дешевле - фото 1
Цены на квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

По состоянию на 15 января абсолютным лидером по стоимости стал Печерский район, где за "квадрат" придется выложить в среднем 115 000 грн.

В тройку самых дорогих также вошли Шевченковский (73 800 грн) и Подольский (66 100 грн) районы.

Если вы ищете бюджетные варианты в черте города, стоит обратить внимание на Деснянский район (34 700 грн), который остается самым доступным. Соломенский и Святошинский районы предлагают средний ценник на уровне 55 100 грн.

Пригород Киева тоже диктует свои правила: Гостомель (29 800 грн) стал "тихой гаванью" для экономных покупателей, тогда как в Ирпене цена уже поднялась до 42 900 грн.

 

Квартиры на первичке Киева и Львова — в каких районах дешевле - фото 2
Цены на квартиры в районах Киева. Графика: ЛУН

Рынок первичной недвижимости Львова

Львов окончательно закрепил за собой звание главного конкурента столицы. Более того, элитный центр города уже опередил киевские новостройки.

 

Квартиры на первичке Киева и Львова — в каких районах дешевле - фото 3
Цены на квартиры во Львове. Графика: ЛУН

В Галицком районе Львова средняя цена достигла космических 152 000 грн за метр. Это делает сердце Львова самой дорогой локацией страны.

Самое дешевое жилье в городе Льва можно найти в Залізничном (55 100 грн) и Сіховском (55 300 грн) районах. Франковский район держит среднюю планку в 66 100 грн, что идентично стоимости жилья на столичном Подоле.

 

Квартиры на первичке Киева и Львова — в каких районах дешевле - фото 4
Цены на квартиры в районах Львова. Графика: ЛУН

Что еще нужно знать украинцам

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, предложение новых объектов жилья в 2026 году будет увеличиваться умеренными темпами.

"На первичном рынке застройщики продолжают возводить новые жилые комплексы, в частности в крупных городах, что частично компенсирует дефицит жилья на вторичном рынке", — пояснила она.

По словам эксперта, в частности в Киеве и области активно вводятся в эксплуатацию новые объекты.

Ранее мы рассказывали, как правильно проверить застройщика перед покупкой квартиры. А также, где в Украине больше всего строят новых жилых комплексов.

Киев Львов застройщики купить жилье в Киеве купить жилье во Львове
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
