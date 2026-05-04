Жилищный ваучер или сертификат "єВідновлення": что лучше выбрать и в чем разница

Деньги и разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

После начала полномасштабной войны государство ввело несколько механизмов компенсации за утраченное жилье. Чаще всего путают жилищный ваучер и сертификат "єВідновлення", хотя их условия существенно отличаются. В 2026 году эти программы остаются ключевыми для пострадавших граждан.

Но важно понимать, кто и на что может рассчитывать, чтобы не упустить шанс на помощь, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Что такое жилищный ваучер

Жилищный ваучер — это фиксированная помощь для тех, кто выехал с оккупированных территорий, начиная с 2014 года. Сумма составляет 2 миллиона гривен на одного человека и не зависит от типа жилья или его стоимости.

Получить ваучер могут:

внутренне перемещенные лица;

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны.

Главное условие — отсутствие жилья на подконтрольной территории или нерешенный жилищный вопрос.

Сертификат "єВідновлення"

Сертификат "єВідновлення" предоставляется за жилье, уничтоженное после 24 февраля 2022 года. Его сумма не является постоянной — компенсацию определяют индивидуально, опираясь на площадь и состояние вашей бывшей квартиры или дома.

Получить его могут владельцы квартир, их совладельцы и законные наследники. Ключевое условие — комиссия должна физически или с помощью спутников подтвердить, что дом невозможно отремонтировать. В отличие от ваучера, наличие у вас другой квартиры не помешает получению сертификата.

Разница между программами

Ключевое отличие — в подходе к компенсации. Ваучер — это стандартная выплата для определенных категорий людей. єВідновлення — индивидуальная компенсация за конкретное разрушенное имущество.

Также различаются условия:

ваучер не учитывает стоимость жилья;

сертификат зависит от оценки объекта;

наличие другого жилья блокирует ваучер, но не сертификат.

Для обеих программ действуют базовые требования: отсутствие санкций, судимостей за определенные преступления и ограничений.

Для ваучера критически важно доказать статус ВПЛ и отсутствие жилья у членов семьи. Для сертификата "єВідновлення" обязательной является регистрация имущества в Государственном реестре прав. Без цифровой записи в базе данных получить компенсацию в 2026 году практически невозможно, поэтому сначала стоит навести порядок в документах.

Выбор между программами зависит от ситуации. Если жилье осталось на оккупированной территории или доступ к нему утрачен — актуален ваучер. Если же имущество официально уничтожено после 2022 года — выгоднее будет сертификат.

Как сообщали Новини.LIVE, если единоличное владение недвижимостью упрощает получение возмещения, то общая долевая собственность нередко превращается в настоящий вызов для юристов. Даже с внедрением обновленных правил 2026 года, успех дела напрямую зависит от способности всех совладельцев действовать слаженно и вовремя подготовить полный пакет документов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старт нового этапа программы "єВідновлення" с 1 мая позволяет переселенцам из захваченных регионов резервировать средства на приобретение собственного жилья. Хотя пока инициатива работает в тестовом режиме с определенными ограничениями, этот механизм станет базой для дальнейшего расширения государственной поддержки.