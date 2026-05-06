Покупка жилья по ваучеру: когда придется повторно бронировать деньги

Люди с коробками и деньги.

Программа "єВідновлення" открыла для ВПЛ возможность приобрести собственное жилье за счет государства. После подтверждения финансирования в приложении появляется сигнал действовать быстро — времени всего 60 дней. Именно на этом этапе большинство рисков: ошибки с объектом, задержки с документами или финансовый мониторинг банка.

Если не учесть нюансы, бронирование средств могут отменить, и процедуру придется начинать заново, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.

Что означает статус "обратитесь к нотариусу"

Когда вы видите в приложении заветное сообщение о подтверждении финансирования, это означает, что деньги уже зарезервированы под конкретного получателя. Фактически это "зеленый свет" для сделки.

Далее нужно:

найти жилье, которое соответствует требованиям программы;

согласовать условия с продавцом;

обратиться к нотариусу для проверки объекта;

подписать договор купли-продажи.

Отсчет 60 дней начинается именно с момента подтверждения финансирования, а не с выбора квартиры. Но сам ваучер действует в течение 5 лет.

Если вы не успели найти идеальный вариант за два месяца, вы можете подавать запрос на бронирование средств снова, и делать это можно столько раз, сколько понадобится.

Где можно купить квартиру за жилищный ваучер

Главное условие — объект должен быть на подконтрольной территории Украины. Вы можете присмотреть уютную квартиру на вторичном рынке или инвестировать в новостройку, которая еще возводится.

Также разрешено покупать частные дома вместе с земельным участком или даже долю в праве собственности.

Главное ограничение — нельзя покупать жилье у родственников (родителей, детей, братьев или сестер), поскольку государство строго следит за прозрачностью использования средств.

Как работает жилищный ваучер. Графика: Минразвития громад и территорий

Оформление сделки у нотариуса

Процесс выглядит достаточно просто, но требует внимательности. Вы выбираете объект, и вместе с продавцом идете к нотариусу. Важно, чтобы продавец имел счет именно в государственном банке — это обязательное условие для перечисления средств от Укрпочты и Ощадбанка.

Нотариус проверяет все документы и вносит данные о сделке в специальный Реестр (РПЗМ). Только после этого государственное учреждение перечисляет деньги напрямую продавцу — "живые" деньги на руки вы не получаете.

Как объединить ваучеры для покупки жилья

Семья может увеличить бюджет, объединив несколько ваучеров. Для этого нужно:

подать заявки на бронирование одновременно;

получить подтверждение по каждому ваучеру;

использовать их в одном договоре.

Если сумма ваучеров меньше цены квартиры, вы просто доплачиваете разницу из собственных сбережений. Если же жилье стоит меньше, чем номинал ваучера, остаток возвращается в бюджет программы для помощи другим.

Покупка жилья по ваучеру. Графика: Минразвития громад и территорий

Финансовый мониторинг при покупке недвижимости

Поскольку суммы достигают 2 млн грн и более, банки обязательно проводят финансовый мониторинг. Иногда платеж может "зависнуть" для дополнительной проверки законности операции.

В таком случае, отмечают в министерстве, продавцу не стоит пугаться — надо лишь обратиться в свой банк и предоставить документы, подтверждающие легальность сделки.

Как сообщали Новини.LIVE, ВПЛ могут воспользоваться программой бесплатного восстановления домов, которая фокусируется на обеспечении первоочередных бытовых нужд наиболее незащищенных слоев населения. Проект пока охватывает несколько областей, однако рассчитывать на поддержку стоит только при условии полного соответствия специфическим критериям отбора, установленным организаторами.

Также Новини.LIVE рассказывали, что условия участия и предельные суммы выплат по программе "єВідновлення" подверглись существенному пересмотру. В частности, обновленные сметы на строительные работы и жесткие критерии отбора требуют от заявителей еще более тщательной подготовки документов.