Добровольная отмена права собственности на недвижимость — когда возможна в 2026 году

В 2026 году все больше владельцев недвижимости задумываются над тем, можно ли официально отказаться от квартиры или дома. Причины разные: разрушенное жилье, отсутствие средств на содержание, переезд или участие в государственных программах восстановления. Законодательство Украины позволяет такое решение и не рассматривает право собственности как бессрочную обязанность.

В соответствии со статьей 347 Гражданского кодекса Украины, "лицо может отказаться от права собственности на имущество, заявив об этом или совершив другие действия, свидетельствующие о его отказе".

Это означает, что собственник имеет законный механизм прекратить свои права, если имущество больше не отвечает его интересам.

Как прекращается право собственности на недвижимость

Однако не стоит думать, что достаточно просто бросить ключи и забыть о квартире. Пока ваше имя значится в реестрах, вы остаетесь ответственным за налоги и коммунальные платежи.

Юридически процесс завершается лишь тогда, когда соответствующая запись появляется в Государственном реестре вещных прав. Согласно той же 347-й статье, именно момент регистрации заявления собственника считается моментом прекращения его прав и обязанностей.

На практике путь собственника лежит либо к нотариусу, либо в ближайший Центр предоставления административных услуг:

Вы подаете заявление об отказе от права собственности. Регистратор вносит изменения в базу данных. Объект автоматически переходит в статус "бесхозного" или передается в собственность территориальной общины.

Это снимает с вас любое бремя содержания объекта, что особенно актуально для тех, чье жилье требует капитального ремонта, на который нет средств.

Отказ ради компенсации "єВідновлення"

Самым распространенным основанием добровольной отмены права собственности остается участие в программе "єВідновлення". Это отказ от разрушенного имущества для получения жилищного сертификата.

Государство не может просто выдать вам средства на новую квартиру, пока вы юридически владеете руинами старого дома. Это мера пресечения, которая помогает избежать "двойных выплат" и позволяет корректно оформить новую недвижимость.

Как отмечают в Дії, прекращение права собственности на уничтоженный объект — это не просто формальность, а обязательный юридический шаг, без которого вы не сможете воспользоваться сертификатом.

Отказ от имущества, если владельцем является ребенок

Если среди собственников недвижимости фигурирует несовершеннолетний ребенок, процедура мгновенно усложняется. Закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" стоит на страже интересов малышей: ни один регистратор не закроет дело без официального согласия органа опеки и попечительства.

Даже если дом полностью разрушен, вы не сможете просто "выписать" ребенка из собственников. Вам придется доказать государственным органам, что такой отказ не нарушает жилищных прав ребенка и является частью стратегии по улучшению его условий (например, для получения большей квартиры по сертификату).

Что еще стоит знать украинцам

Недвижимость, находящаяся в совместной собственности, является одной из самых проблемных тем на украинском рынке, рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Совместное пользование имуществом супругами или наследниками часто длится годами, пока не возникает потребность продать свою долю отдельно от других владельцев.

"Форма собственности определяет объем прав совладельца и его возможности по продаже или разделу имущества", — подчеркнул он.

По прогнозам юриста, количество таких имущественных споров в будущем будет только расти из-за увеличения объектов совместной собственности.

