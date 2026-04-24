Жилье для военных: за что могут снять с квартирного учета в Украине в 2026 году

Квартирная очередь для военных в Украине часто воспринимается как гарантия жилья, но на практике это не так. Даже после лет ожидания право можно потерять из-за формальных или дисциплинарных причин. Закон четко определяет основания, когда человека снимают с учета. И многие из них становятся неожиданностью уже на финальном этапе.

Редакция Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины об основных причинах, когда военнослужащего могут исключить из квартирной очереди.

Когда снимают с квартирного учета военных

Самая распространенная причина — исчезновение самой потребности в жилье. Если военный или его семья улучшили условия проживания, государство считает, что оснований для очереди больше нет.

Также серьезным риском является подача недостоверных данных. Если выяснится, что документы или сведения были неточными или сознательно искаженными, решение о постановке на учет могут отменить.

Такое существует несколько критических ситуаций, когда очередь аннулируется:

получение денежной компенсации на жилье хотя бы один раз;

осуждение к лишению свободы более шести месяцев;

увольнение со службы из-за служебного несоответствия или нарушения контракта.

В этих случаях право на жилье в рамках государственной программы фактически теряется.

Но не всегда последствия сразу критические. Если военный без уважительных причин отказывается от предложенного жилья, его не снимают с учета, но отодвигают в очереди на год.

Кто имеет преимущество в квартирной очереди военных

Система распределения работает по принципу приоритетности. Первыми идут "внеочередники", за ними - те, кто имеет право на первоочередное получение, и только потом — общая очередь.

Те, кто отдал службе более 20 лет, имеют особый статус. Они могут выбирать: ждать физические ключи от квартиры или забрать денежную компенсацию. Деньги выплачиваются из госбюджета только один раз, и это автоматически закрывает "жилищный вопрос" перед государством навсегда.

Защитники с выслугой от 20 лет, которые увольняются по состоянию здоровья, возрасту или из-за сокращения, имеют право оставить себе служебное жилье навсегда. Это касается и семей погибших героев или пропавших без вести.

Что еще стоит знать о жилье для военных

Современные жилищные проекты для Сил обороны трансформируются из формальных льгот в действенный механизм построения будущего, отмечает руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Вместо изнурительного ожидания в очередях, бойцы получают возможность приобрести собственное жилье через льготное кредитование уже в начале профессионального пути.

"Люди видят, что можно не ждать 20 лет, а просто прийти, оформить заявку и спланировать свою жизнь", — отмечает Буданов.

По его мнению, такой подход не только снимает бытовые вопросы, но и укрепляет кадровый состав армии из-за естественной заинтересованности в стабильной службе.

"Когда военный человек приобщается к программе, он уже решил, что пока не выплатит кредит, будет делать все возможное, чтобы остаться", — говорит глава Офиса президента.

В итоге, добавляет он, государственная поддержка становится фундаментом для долгосрочной мотивации, где ипотека действует эффективнее любых формальных обязательств.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году льготные кредиты по єОселе открыты не только для контрактников, но и для мобилизованных бойцов. Несмотря на расширение круга участников, критерии выбора самой недвижимости остаются довольно строгими, что требует от заемщиков тщательной подготовки.

Также Новини.LIVE рассказывали, оформить ипотеку под 3% на жену военнослужащего реально, но важно знать о специфических требованиях, несоблюдение которых обычно приводит к отказу.