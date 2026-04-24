Житло для військових: за що можуть зняти з квартирного обліку в Україні у 2026 році

Квартирна черга для військових в Україні часто сприймається як гарантія житла, але на практиці це не так. Навіть після років очікування право можна втратити через формальні або дисциплінарні причини. Закон чітко визначає підстави, коли людину знімають з обліку. І багато з них стають несподіванкою вже на фінальному етапі.

Редакція Новини.LIVE розповідає з посиланням на Державну прикордонну службу України про основні причини, коли військовослужбовця можуть виключити з квартирної черги.

Коли знімають з квартирного обліку військових

Найпоширеніша причина — зникнення самої потреби в житлі. Якщо військовий або його сім’я покращили умови проживання, держава вважає, що підстав для черги більше немає.

Також серйозним ризиком є подання недостовірних даних. Якщо з’ясується, що документи або відомості були неточними чи свідомо викривленими, рішення про постановку на облік можуть скасувати.

Такоє існує кілька критичних ситуацій, коли черга анулюється:

отримання грошової компенсації на житло хоча б один раз;

засудження до позбавлення волі понад шість місяців;

звільнення зі служби через службову невідповідність або порушення контракту.

У цих випадках право на житло в межах державної програми фактично втрачається.

Але не завжди наслідки одразу критичні. Якщо військовий без поважних причин відмовляється від запропонованого житла, його не знімають з обліку, але відсувають у черзі на рік.

Хто має перевагу у квартирній черзі військових

Система розподілу працює за принципом пріоритетності. Першими йдуть "позачерговики", за ними — ті, хто має право на першочергове отримання, і лише потім — загальна черга.

Ті, хто віддав службі понад 20 років, мають особливий статус. Вони можуть обирати: чекати на фізичні ключі від квартири або забрати грошову компенсацію. Гроші виплачуються з держбюджету лише один раз, і це автоматично закриває "житлове питання" перед державою назавжди.

Захисники з вислугою від 20 років, які звільняються за станом здоров’я, віком або через скорочення, мають право залишити собі службове житло назавжди. Це стосується і родин загиблих героїв або зниклих безвісти.

Що ще варто знати про житло для військових

Сучасні житлові проєкти для Сил оборони трансформуються із формальних пільг у дієвий механізм побудови майбутнього, наголошує керівник Офісу президента Кирило Буданов. Замість виснажливого очікування в чергах, бійці отримують змогу придбати власну оселю через пільгове кредитування вже на початку професійного шляху.

"Люди бачать, що можна не чекати 20 років, а просто прийти, оформити заявку і спланувати своє життя", — зазначає Буданов.

На його думку, такий підхід не лише знімає побутові питання, а й зміцнює кадровий склад армії через природну зацікавленість у стабільній службі.

"Коли військова людина долучається до програми, вона вже вирішила, що поки не виплатить кредит, буде робити все можливе, щоб залишитися", — каже глава Офісу президента.

У підсумку, додає він, державна підтримка стає фундаментом для довгострокової мотивації, де іпотека діє ефективніше за будь-які формальні зобов’язання.

