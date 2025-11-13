Квартиры, которые не продаются — почему некоторое жилье не покупают в Украине

Женщина показывает план квартиры. Фото: Freepik

Украинский рынок недвижимости после 2022 года претерпел глубокие трансформации. Спрос сместился, покупательская способность снизилась, а приоритеты покупателей квартир изменились. Если раньше главным было расположение или престиж, то теперь люди ищут стабильность, безопасность и автономность. Часть квартир фактически потеряла шанс на продажу — даже несмотря на существенное снижение цен.

Как подтвердила Новини.LIVE риелтор Марина Куць, спрос сегодня очень неравномерный. Есть квартиры, которые стоят в продаже месяцами — без единого звонка.

Старые панельные дома без ремонта не интересуют покупателей

Одни из самых сложных для продажи объектов — старые панельные дома 70-80-х годов. Такое жилье часто не имеет утепления, а коммуникации давно исчерпали ресурс.

"Покупатели понимают, что ремонт в такой квартире может стоить больше, чем сама недвижимость. А еще — эти дома не соответствуют современным нормам безопасности и энергоэффективности", — объясняет Куць.

Многие владельцы таких "панелек" вынуждены существенно снижать цену или годами ждать покупателя.

Жилье возле фронта практически не продается

Хуже всего продаются квартиры в прифронтовых регионах или в городах, подвергшихся разрушениям. Даже большие скидки не стимулируют спрос — риск слишком высок.

По словам Куць, в таких регионах рынок практически заморожен. Люди не готовы вкладывать деньги, когда нет уверенности в завтрашнем дне.

В более безопасных областях ситуация стабильнее, но и там покупатели выбирают только надежные дома с укрытиями и автономными системами.

Дорогие квартиры потеряли спрос

До войны бизнес- и премиум-сегмент были среди самых активных. Сейчас интерес к дорогому жилью упал.

"Те, кто мог позволить себе такую недвижимость, либо уже уехали за границу, либо инвестируют в дома за городом. Даже видовые апартаменты на верхних этажах стали менее привлекательными — из-за рисков, отключения света и отопления", — рассказывает риелтор.

Сегодня покупатели чаще ищут комфортные, но автономные квартиры среднего класса, а не показную роскошь.

Квартиры без автономии теряют привлекательность

Новым стандартом становится возможность автономного проживания. Люди обращают внимание, можно ли:

установить генератор или батарею питания;

подключить бойлер или альтернативное отопление;

обустроить независимое водоснабжение.

"Если жилье полностью зависит от централизованных сетей, его продать становится все труднее", — отмечает Куць.

Проблемные документы останавливают продажу

Еще одна категория "мертвых" квартир — объекты с юридическими рисками. Даже мелкие неточности в документах теперь могут стать причиной отказа от сделки.

"Покупатели стали очень осторожными. Любые сомнения относительно истории собственности или застройщика останавливают продажу. Люди больше не готовы рисковать своими сбережениями", — заключает эксперт.

Как изменился спрос на жилье в 2025 году

Покупатели все чаще выбирают небольшие, теплые, безопасные и автономные квартиры. Спрос смещается в сторону новостроек с надежными укрытиями или частных домов за городом.

"Рынок недвижимости в Украине продолжает адаптироваться к военным условиям. Но одно стало очевидным: покупатели больше не гонятся за метрами или статусом — они ищут жилье, в котором можно пережить любой кризис", — констатирует Куць.

Как сообщалось, в ноябре рынок недвижимости Украины продолжает демонстрировать высокую волатильность, где цена напрямую коррелирует с ситуацией с безопасностью. В то время как западные области и Киев сохраняют стабильность и даже фиксируют рост цен, прифронтовые территории предлагают покупателям жилье по рекордно низкой стоимости.

Также мы рассказывали, что на украинском рынке новостроек ожидается смена тренда: дальнейшее снижение цен на квартиры считается маловероятным. По прогнозам девелоперов, в ближайшие годы стоимость квадратного метра будет постепенно, но стабильно расти.