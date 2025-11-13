Квартиры, которые не продаются — почему некоторое жилье не покупают в Украине

Не покупают даже за бесценок — какие квартиры "зависают" на рынке
Украинский рынок недвижимости после 2022 года претерпел глубокие трансформации. Спрос сместился, покупательская способность снизилась, а приоритеты покупателей квартир изменились. Если раньше главным было расположение или престиж, то теперь люди ищут стабильность, безопасность и автономность. Часть квартир фактически потеряла шанс на продажу — даже несмотря на существенное снижение цен.
Как подтвердила Новини.LIVE риелтор Марина Куць, спрос сегодня очень неравномерный. Есть квартиры, которые стоят в продаже месяцами — без единого звонка.
Старые панельные дома без ремонта не интересуют покупателей
Одни из самых сложных для продажи объектов — старые панельные дома 70-80-х годов. Такое жилье часто не имеет утепления, а коммуникации давно исчерпали ресурс.
"Покупатели понимают, что ремонт в такой квартире может стоить больше, чем сама недвижимость. А еще — эти дома не соответствуют современным нормам безопасности и энергоэффективности", — объясняет Куць.
Многие владельцы таких "панелек" вынуждены существенно снижать цену или годами ждать покупателя.
Жилье возле фронта практически не продается
Хуже всего продаются квартиры в прифронтовых регионах или в городах, подвергшихся разрушениям. Даже большие скидки не стимулируют спрос — риск слишком высок.
По словам Куць, в таких регионах рынок практически заморожен. Люди не готовы вкладывать деньги, когда нет уверенности в завтрашнем дне.
В более безопасных областях ситуация стабильнее, но и там покупатели выбирают только надежные дома с укрытиями и автономными системами.
Дорогие квартиры потеряли спрос
До войны бизнес- и премиум-сегмент были среди самых активных. Сейчас интерес к дорогому жилью упал.
"Те, кто мог позволить себе такую недвижимость, либо уже уехали за границу, либо инвестируют в дома за городом. Даже видовые апартаменты на верхних этажах стали менее привлекательными — из-за рисков, отключения света и отопления", — рассказывает риелтор.
Сегодня покупатели чаще ищут комфортные, но автономные квартиры среднего класса, а не показную роскошь.
Квартиры без автономии теряют привлекательность
Новым стандартом становится возможность автономного проживания. Люди обращают внимание, можно ли:
- установить генератор или батарею питания;
- подключить бойлер или альтернативное отопление;
- обустроить независимое водоснабжение.
"Если жилье полностью зависит от централизованных сетей, его продать становится все труднее", — отмечает Куць.
Проблемные документы останавливают продажу
Еще одна категория "мертвых" квартир — объекты с юридическими рисками. Даже мелкие неточности в документах теперь могут стать причиной отказа от сделки.
"Покупатели стали очень осторожными. Любые сомнения относительно истории собственности или застройщика останавливают продажу. Люди больше не готовы рисковать своими сбережениями", — заключает эксперт.
Как изменился спрос на жилье в 2025 году
Покупатели все чаще выбирают небольшие, теплые, безопасные и автономные квартиры. Спрос смещается в сторону новостроек с надежными укрытиями или частных домов за городом.
"Рынок недвижимости в Украине продолжает адаптироваться к военным условиям. Но одно стало очевидным: покупатели больше не гонятся за метрами или статусом — они ищут жилье, в котором можно пережить любой кризис", — констатирует Куць.
