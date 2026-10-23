Женщина показывает последствия наводнения в квартире. Фото: УНИАН

Затопление квартиры из-за неисправной сантехники может обернуться для владельца значительными расходами на ремонт и восстановление имущества. В одном из судебных споров в Хмельницком пострадавшая жительница требовала от соседки компенсацию за поврежденное жилье, мебель и экспертные услуги. Суд удовлетворил иск в полном объеме и постановил взыскать 121 189 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материалы судебного дела.

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Почему затопило квартиру в Хмельницком

Инцидент произошел в начале октября 2025 года в одном из многоэтажных домов Хмельницкого. Из-за неисправностей систем водоснабжения и водоотведения в квартире этажом выше было затоплено жилье истицы.

В ходе осмотра комиссия зафиксировала повреждения жилья и обстоятельства аварии. Ответственность за затопление возложили на владелицу квартиры выше, которая не обеспечила надлежащую эксплуатацию сантехнического оборудования.

Пострадавшая жительница обратилась в суд, чтобы получить компенсацию за поврежденное имущество и расходы на восстановление квартиры. Для подтверждения своих требований она предоставила акт осмотра и экспертные заключения о размере ущерба.

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Сколько денег соседка должна заплатить за затопление

Общая сумма иска составила 121 189,06 гривен. В нее вошли расходы на ремонт, поврежденную мебель и оплату экспертных услуг.

В частности, истица требовала возместить:

75 167 гривен — стоимость восстановительного ремонта;

25 464,62 гривны — убытки в связи с повреждением мебели и другого имущества;

12 000 гривен — расходы на экспертные услуги;

8 557,44 гривны — дополнительные расходы на оценку убытков.

Суд изучил представленные документы и признал заявленные требования обоснованными. В результате иск был удовлетворен в полном объеме, а с ответчицы было решено взыскать всю заявленную сумму.

Почему суд обязал владелицу возместить ущерб

При рассмотрении дела суд руководствовался нормами Гражданского кодекса Украины, в частности положениями о возмещении имущественного ущерба и обязанностях собственника по содержанию своего имущества.

Владелец квартиры должен следить за состоянием сантехнического оборудования и не допускать его ненадлежащей эксплуатации, если это может нанести вред другим жильцам дома.

Ответчица возражала против выплаты компенсации, однако не предоставила достаточных доказательств, которые опровергали бы ее ответственность или расчеты убытков. Зато акт обследования и экспертные заключения стали важными доказательствами для обоснования требований истицы.

Как получить компенсацию, если соседи затопили квартиру

Если из-за аварии в квартире сверху повреждены потолок, стены, пол или мебель, важно зафиксировать последствия затопления сразу после обнаружения проблемы.

Прежде всего необходимо обратиться к управляющему дома или в ОСМД, чтобы зафиксировать обстоятельства аварии и составить акт о затоплении. В документе желательно указать причину затопления, перечень повреждений и сведения о возможном источнике аварии.

Также стоит сделать фото и видео поврежденных помещений, сохранить чеки за ремонт и покупку материалов и, при необходимости, заказать независимую экспертную оценку. Эти документы помогут обосновать сумму претензий к соседу.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему владельцам поврежденного в результате обстрелов жилья может быть сложно получить компенсацию без приватизации. Отсутствие оформленного права собственности может затруднить подтверждение права на выплаты. Поэтому важно заранее проверить документы на недвижимость.

Также Новини.LIVE сообщали, в каких случаях страховая компания может отказать в выплате за поврежденное обстрелами жилье. Даже наличие страхового полиса не гарантирует компенсацию при любых обстоятельствах. Владельцам недвижимости следует внимательно проверять условия договора и исключения, при которых страховщик может не возместить убытки.