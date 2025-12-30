Компенсация за разрушенное жилье — чем отличаются ваучер и сертификат "єВідновлення"

Поврежденный дом в Киеве. Фото: DSNSKyiv/Facebook

Потеря жилья из-за войны стала одной из самых болезненных проблем для миллионов украинцев. Государство постепенно ввело несколько механизмов поддержки, чтобы люди могли восстановить базовое право на жилье. Чаще всего выбор стоит между сертификатом "еВідновлення" и жилищными ваучерами, которые имеют свои особенности.

Хотя обе программы имеют общую цель, работают они по разным правилам, отмечают в общественной организации "Верни свое".

За что предоставляется компенсация

Если коротко: сертификат — это компенсация за конкретную потерю, а ваучер — это скорее социальная помощь.

Как отмечается на портале "Дія", сертификат "еВідновлення" выдают только за имущество, которое было полностью уничтожено боевыми действиями после 24 февраля 2022 года. Здесь все привязано к вашим квадратным метрам, которые уже невозможно восстановить.

Зато жилищный ваучер — инструмент более гибкий. Его направляют на поддержку тех, кто сбежал из оккупации, сказано на портале "Дія". Он не является прямой "оплатой за руины", а выступает гарантией того, что государство поможет уязвимым категориям найти крышу над головой на подконтрольной территории.

Кто может претендовать на помощь

С еВідновленням все четко: вы должны быть владельцем (или наследником) жилья и иметь возможность доказать факт разрушения через обследование комиссии.

С ваучерами история несколько иная. На них в первую очередь ориентируются:

переселенцы, которые оставили все в оккупации;

семьи участников боевых действий;

люди с инвалидностью, получившие ее из-за войны.

Но для обеих программ путь закрыт для тех, кто находится под санкциями или имеет судимость за преступления против нацбезопасности.

Размер компенсации за разрушенное жилье

Это, пожалуй, самое главное отличие.

Ваучер обычно имеет "потолок" — до 2 миллионов гривен на одного человека. Здесь неважно, был ли у вас дворец или маленькая квартира: сумма фиксированная.

Сертификат считают индивидуально. Формула учитывает все: в каком регионе была квартира, какого года застройка и какая была площадь. Поэтому сумма по сертификату может быть как меньше, так и значительно больше ваучерной помощи.

Разница между жилищным ваучером и сертификатом "еВідновлення". Фото: getitback.in.ua/Facebook

Основные условия получения

Для жилищного ваучера ключевое значение имеет отсутствие жилья на подконтрольной Украине территории у заявителя и членов его семьи. Исключения возможны, если жилье осталось на ВОТ или находится в зоне боевых действий.

Для сертификата "еВідновлення" это не так критично — главное, чтобы право собственности на уничтоженный объект было официально зарегистрировано в Госреестре (ГРВП). Без этого "цифрового" подтверждения процесс просто не сдвинется с места.

Ранее Кабмин обновил средние показатели стоимости строительства, поэтому с 2026 года суммы компенсаций по программе "еВідновлення" будут рассчитывать по новым ценовым стандартам.

Также мы рассказывали, можно ли за счет еВідновлення установить новые окна вместо поврежденных во время российских атак.