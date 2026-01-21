Жилищные ваучеры на 2 млн смогут получить не все желающие — в чем нюанс

Поврежденный дом после обстрела. Фото: ГСЧС Украины

С 1 января 2026 года в Украине стартовала программа жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц. Государство заложило на нее 14 млрд грн, однако уже первые результаты показали: спрос значительно превышает финансовые возможности.

Как отметил нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов в эфире Ранок.LIVE, программа изначально находится "на грани" бюджета.

Сколько семей реально получат помощь

Реклама

Читайте также:

За месяц украинцы подали около 25 тыс. заявлений. В то же время ресурса на 2026 год хватит лишь примерно на 10 тыс. семей. Как пояснил Фролов, 14 млрд грн рассчитаны фактически на 7 тыс. семей, еще до 3 тыс. — за счет 120 млн грн помощи международных партнеров.

"У нас будет ресурс на этот год только на 10 тысяч, а уже за первый месяц 25 тысяч подали", — подчеркнул он.

Кто имеет право на жилищный ваучер

Программа является целевой и охватывает ограниченный круг людей. Она распространяется только на ВПЛ, которые относятся к наиболее уязвимым категориям — участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.

"Эта программа не распространяется на других людей, которые потеряли жилье", — подчеркнул Фролов.

Почему средств не хватает

Стоимость одного жилищного ваучера достигает 2 млн грн, что фактически покрывает покупку нового жилья. При этом право податься на программу имеют около 90 тыс. человек. Разница между потребностями и ресурсами является критической.

"Мы нашли 14 миллиардов, но это фактически на грани, потому что все доходы бюджета идут на сектор безопасности и обороны", — отметил депутат.

Где будут искать дополнительные деньги

Фролов призвал к консолидации усилий парламента и правительства и более активной работе с международными партнерами.

"Это огромный вызов, которого не было со времен Второй мировой войны. Но в этом направлении надо двигаться, чтобы системно решать жилищную проблему", — подытожил он.

Среди потенциальных источников финансирования он назвал замороженные российские активы и международные механизмы компенсации.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях работает каждый из механизмов получения компенсации за разрушенное жилье. А также, кто из ветеранов может получить сертификат на жилье.