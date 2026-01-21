Жилищные ваучеры на 2 млн смогут получить не все желающие — в чем нюанс

Жилищные ваучеры на 2 млн — почему не все украинцы могут получить
С 1 января 2026 года в Украине стартовала программа жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц. Государство заложило на нее 14 млрд грн, однако уже первые результаты показали: спрос значительно превышает финансовые возможности.
Как отметил нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов в эфире Ранок.LIVE, программа изначально находится "на грани" бюджета.
Сколько семей реально получат помощь
За месяц украинцы подали около 25 тыс. заявлений. В то же время ресурса на 2026 год хватит лишь примерно на 10 тыс. семей. Как пояснил Фролов, 14 млрд грн рассчитаны фактически на 7 тыс. семей, еще до 3 тыс. — за счет 120 млн грн помощи международных партнеров.
"У нас будет ресурс на этот год только на 10 тысяч, а уже за первый месяц 25 тысяч подали", — подчеркнул он.
Кто имеет право на жилищный ваучер
Программа является целевой и охватывает ограниченный круг людей. Она распространяется только на ВПЛ, которые относятся к наиболее уязвимым категориям — участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.
"Эта программа не распространяется на других людей, которые потеряли жилье", — подчеркнул Фролов.
Почему средств не хватает
Стоимость одного жилищного ваучера достигает 2 млн грн, что фактически покрывает покупку нового жилья. При этом право податься на программу имеют около 90 тыс. человек. Разница между потребностями и ресурсами является критической.
"Мы нашли 14 миллиардов, но это фактически на грани, потому что все доходы бюджета идут на сектор безопасности и обороны", — отметил депутат.
Где будут искать дополнительные деньги
Фролов призвал к консолидации усилий парламента и правительства и более активной работе с международными партнерами.
"Это огромный вызов, которого не было со времен Второй мировой войны. Но в этом направлении надо двигаться, чтобы системно решать жилищную проблему", — подытожил он.
Среди потенциальных источников финансирования он назвал замороженные российские активы и международные механизмы компенсации.
Ранее мы рассказывали, в каких случаях работает каждый из механизмов получения компенсации за разрушенное жилье. А также, кто из ветеранов может получить сертификат на жилье.
Читайте Новини.LIVE!