Право собственности на недвижимость — почему некоторые украинцы могут потерять жилье

Женщина с документами. Фото: Freepik

Тысячи украинцев уверены, что их квартиры и дома полностью защищены законом. Документы есть, право собственности оформлено, проблем не ожидается. Однако в реальности государство часто просто не "видит" это жилье. Причина — отсутствие информации в Государственном реестре вещных прав.

Как уточняют в Министерстве юстиции, до 2013 года все сведения о праве собственности хранились исключительно в бумажных архивах БТИ. После запуска электронного реестра автоматический перенос данных не произошел. В результате миллионы объектов юридически существуют, но фактически отсутствуют в цифровой системе.

Реклама

Читайте также:

Риски для владельцев незарегистрированного жилья

В условиях войны и цифровизации проблема стала особенно острой, пишет издание "На пенсии". Недвижимость без записи в реестре остается уязвимой:

Выплаты за поврежденное имущество. Если дом пострадает во время атак РФ, Дія просто не подтянет ваши документы. Нет записи в реестре — нет заявки на компенсацию "єВідновлення". Система просто вас не идентифицирует. Мошеннические схемы. Бумажную выписку старого образца гораздо легче подделать, чем вмешаться в государственную базу данных. Лишняя беготня при продаже. Вы не сможете быстро продать или подарить жилье, потому что нотариус все равно заставит вас сначала пройти процедуру "оцифровки" прав.

Как проверить регистрацию права собственности

Вспомните дату оформления документов. Если это было после 1 января 2013 года, то, скорее всего, вы уже в системе.

Если до 2013-го — ваши данные с высокой вероятностью лежат только на бумаге в архивах. Это не означает, что старые документы недействительны. Они имеют силу, отмечает директор Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Вячеслав Хардиков.

"Но в силу определенных обстоятельств, которые сейчас складываются — обстрелы и угроза уничтожения бумажных архивов — мы советуем рассмотреть возможность по регистрации своего права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество", — говорит Хардиков.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, вопрос совместной собственности на недвижимость в Украине сейчас является одним из самых дискуссионных и сложных для решения.

"Форма собственности определяет объем прав совладельца и его возможности по продаже или разделу имущества", — отметил юрист.

Ожидается, что из-за постоянного увеличения количества таких объектов число юридических споров между владельцами в будущем будет только расти.

Ранее мы рассказывали, когда право собственности на недвижимость в Украине в 2026 году может быть прекращено или отменено. А также, до какого периода можно оформить право собственности на землю.