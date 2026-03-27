Украинцам разрешили не платить налог на землю: 2 основания

Мужчина держит гривны в руке.

После начала полномасштабной войны значительная часть земель в Украине стала непригодной для использования. Речь идет об участках, где продолжаются боевые действия или которые загрязнены минами. В таких условиях возникает логичный вопрос о налогах.

Законодательство уже дало четкий ответ и предусмотрело льготы для владельцев, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Надо ли платить налог за заминированную землю

Владельцы таких участков могут не платить налоги. Это касается земель, которые заминированы, находятся в зоне боевых действий или были оккупированы.

Соответствующие нормы закреплены законом №3050-IX, который освободил от финансовой нагрузки в случаях, когда землю фактически невозможно использовать.

Какие именно платежи можно не вносить владельцам земли

По состоянию на март 2026 года льготы остаются актуальными и охватывают три ключевые позиции:

Непосредственно плата за землю (земельный налог и арендная плата за государственные/коммунальные земли). Единый налог 4 группы. Минимальное налоговое обязательство (МНО) — это крайне важно, ведь МНО начисляется даже за те земли, которые просто "простаивают".

Какие участки освобождаются от земельного налога

Главный нюанс — налог не "исчезает" сам по себе только потому, что вы знаете о мене. Нужно официальное подтверждение статуса участка — это могут быть данные кадастра или сертификат обследования от операторов разминирования или подразделений ГСЧС.

Для освобождения от выплат подходят земли, которые:

находятся на территориях активных боевых действий или в оккупации (согласно перечню Минреинтеграции);

признаны непригодными из-за потенциального заминирования;

официально переданы на консервацию.

Для физических лиц налоговая обычно проводит перерасчет автоматически, основываясь на реестрах. Однако, если вам все же пришло начисление, не стоит ждать — лучше самостоятельно обратиться в ГНС с документами.

Юридическим лицам сложнее: они должны самостоятельно отразить эти льготы в своих налоговых декларациях.

Когда восстанавливается налог после разминирования

Льгота действует с момента, когда территория стала опасной, и до её очистки. Начисления восстанавливаются с месяца, следующего за тем, в котором была завершена очистка.

Поэтому владельцу важно зафиксировать дату акта разминирования, чтобы избежать неожиданных долгов в будущем.

Как сообщали Новини.LIVE, многие украинцы десятилетиями хозяйничают на огородах, не имея на руках никаких выписок или актов. Однако отсутствие официального оформления становится настоящей ловушкой, когда возникает потребность законно продать участок или передать его по наследству потомкам. Без надлежащих документов земля юридически остается "ничьей", что делает любые операции с ней невозможными.

Также среди владельцев паев ходят слухи, будто агрохолдинги могут по закону "двигать" границы участков в поле по своему усмотрению. Хотя государство действительно предусмотрело механизмы для упорядочения угодий, никакие перемещения невозможны без официального согласия хозяина земли.

Частые вопросы

Как проверить надо ли платить налог на землю в Украине?

Проверить начисление земельного налога можно несколькими способами. Удобнее всего воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика или мобильным приложением "Моя налоговая". Там в разделе "ЭК для граждан" отображаются актуальные суммы и реквизиты.

Налоговое уведомление-решение (НУР) должно прийти по почте до 1 июля.

Сколько соток земли не облагается налогом?

Льгота действует для пенсионеров, многодетных и ветеранов в пределах лимитов: до 25 соток в селах, 15 — в поселках и 10 - в городах для жилой застройки.

Также не облагается налогом до 2 га под ЛСХ, 12 соток садоводства и 1 сотка под гараж. За паи налог уплачивается полностью.