Налоги на недвижимость: сколько заплатят украинцы за жилье и его продажу в 2026 году

Тема налогов на недвижимость ежегодно вызывает кучу вопросов среди украинцев, и 2026-й не стал исключением. Главное, что надо помнить: мы до сих пор платим "с опозданием", то есть сейчас рассчитываемся за 2025 год. При этом налоговую интересует не то, сколько стоит ваша квартира в центре или дом за городом, а исключительно количество квадратных метров.

При этом правила имеют четкие пороги, которые позволяют избежать лишних расходов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области.

Налог придется уплатить тем, у кого площадь превышает установленные нормы:

квартиры свыше 60 кв. м;

дома более 120 кв. м;

комбинированное жилье свыше 180 кв. м.

Ставку определяют местные власти, но она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. В 2025 году это максимум 120 грн за кв. м.

Как рассчитать налог на квартиру

Механизм расчета достаточно прост и понятен. Например, если квартира имеет площадь 65 кв. м, налогом облагается лишь разница сверх нормы.

В этом случае:

налогооблагаемая площадь — 5 кв. м;

ставка — до 120 грн за кв. м;

общая сумма — около 600 грн в год.

То есть даже незначительное превышение площади приводит к дополнительным расходам, но они остаются относительно умеренными.

Когда нужно платить налог на недвижимость

Налоговые уведомления украинцы получают до 1 июля 2026 года. Это может быть электронный кабинет или заказное письмо.

После получения документа есть 60 дней для уплаты. Если пропустить этот срок, начисляются штрафы и пеня, которые со временем могут существенно увеличить сумму.

Налоги на недвижимость в 2026 году. Графика: Главное управление ГНС в Донецкой области

Кто не платит налог на недвижимость

Закон предусматривает ряд исключений, которые позволяют полностью избежать уплаты. Не платят налог:

Владельцы жилья в пределах установленных норм. Владельцы жилья на оккупированных территориях или в зоне боевых действий. Владельцы поврежденного или разрушенного имущества.

Также льготы имеют отдельные категории: многодетные семьи, детские дома семейного типа, люди с инвалидностью и дети-сироты (при определенных условиях).

Налог при продаже квартиры

Отдельная часть расходов возникает при продаже жилья. Здесь все зависит от срока владения и количества сделок. Основные правила следующие:

если жилье в собственности более 3 лет и это первая продажа за год — налог не уплачивается;

если менее 3 лет — нужно уплатить 5% НДФЛ;

если это третья продажа за год — ставка возрастает до 18%.

Но есть важное исключение: если недвижимость получена по наследству, налог при продаже не уплачивается независимо от срока владения.

