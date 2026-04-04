Налоги на недвижимость: сколько заплатят украинцы за жилье и его продажу в 2026 году

Украинцы готовят кошельки: как считают налог на недвижимость в 2026 году
Тема налогов на недвижимость ежегодно вызывает кучу вопросов среди украинцев, и 2026-й не стал исключением. Главное, что надо помнить: мы до сих пор платим "с опозданием", то есть сейчас рассчитываемся за 2025 год. При этом налоговую интересует не то, сколько стоит ваша квартира в центре или дом за городом, а исключительно количество квадратных метров.
При этом правила имеют четкие пороги, которые позволяют избежать лишних расходов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области.
Налог придется уплатить тем, у кого площадь превышает установленные нормы:
- квартиры свыше 60 кв. м;
- дома более 120 кв. м;
- комбинированное жилье свыше 180 кв. м.
Ставку определяют местные власти, но она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. В 2025 году это максимум 120 грн за кв. м.
Как рассчитать налог на квартиру
Механизм расчета достаточно прост и понятен. Например, если квартира имеет площадь 65 кв. м, налогом облагается лишь разница сверх нормы.
В этом случае:
- налогооблагаемая площадь — 5 кв. м;
- ставка — до 120 грн за кв. м;
- общая сумма — около 600 грн в год.
То есть даже незначительное превышение площади приводит к дополнительным расходам, но они остаются относительно умеренными.
Когда нужно платить налог на недвижимость
Налоговые уведомления украинцы получают до 1 июля 2026 года. Это может быть электронный кабинет или заказное письмо.
После получения документа есть 60 дней для уплаты. Если пропустить этот срок, начисляются штрафы и пеня, которые со временем могут существенно увеличить сумму.
Кто не платит налог на недвижимость
Закон предусматривает ряд исключений, которые позволяют полностью избежать уплаты. Не платят налог:
- Владельцы жилья в пределах установленных норм.
- Владельцы жилья на оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
- Владельцы поврежденного или разрушенного имущества.
Также льготы имеют отдельные категории: многодетные семьи, детские дома семейного типа, люди с инвалидностью и дети-сироты (при определенных условиях).
Налог при продаже квартиры
Отдельная часть расходов возникает при продаже жилья. Здесь все зависит от срока владения и количества сделок. Основные правила следующие:
- если жилье в собственности более 3 лет и это первая продажа за год — налог не уплачивается;
- если менее 3 лет — нужно уплатить 5% НДФЛ;
- если это третья продажа за год — ставка возрастает до 18%.
Но есть важное исключение: если недвижимость получена по наследству, налог при продаже не уплачивается независимо от срока владения.
Читайте Новини.LIVE!