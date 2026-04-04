Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рынок недвижимости Украинцы готовят кошельки: как считают налог на недвижимость в 2026 году

Украинцы готовят кошельки: как считают налог на недвижимость в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 17:05
Налоги на недвижимость: сколько заплатят украинцы за жилье и его продажу в 2026 году
Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE

Тема налогов на недвижимость ежегодно вызывает кучу вопросов среди украинцев, и 2026-й не стал исключением. Главное, что надо помнить: мы до сих пор платим "с опозданием", то есть сейчас рассчитываемся за 2025 год. При этом налоговую интересует не то, сколько стоит ваша квартира в центре или дом за городом, а исключительно количество квадратных метров.

При этом правила имеют четкие пороги, которые позволяют избежать лишних расходов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области.

Налог придется уплатить тем, у кого площадь превышает установленные нормы:

  • квартиры свыше 60 кв. м;
  • дома более 120 кв. м;
  • комбинированное жилье свыше 180 кв. м.

Ставку определяют местные власти, но она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. В 2025 году это максимум 120 грн за кв. м.

Как рассчитать налог на квартиру

Механизм расчета достаточно прост и понятен. Например, если квартира имеет площадь 65 кв. м, налогом облагается лишь разница сверх нормы.

Читайте также:

В этом случае:

  • налогооблагаемая площадь — 5 кв. м;
  • ставка — до 120 грн за кв. м;
  • общая сумма — около 600 грн в год.

То есть даже незначительное превышение площади приводит к дополнительным расходам, но они остаются относительно умеренными.

Когда нужно платить налог на недвижимость

Налоговые уведомления украинцы получают до 1 июля 2026 года. Это может быть электронный кабинет или заказное письмо.

После получения документа есть 60 дней для уплаты. Если пропустить этот срок, начисляются штрафы и пеня, которые со временем могут существенно увеличить сумму.

 

Украинцы готовят кошельки: как считают налог на недвижимость в 2026 году - фото 1
Налоги на недвижимость в 2026 году. Графика: Главное управление ГНС в Донецкой области

Кто не платит налог на недвижимость

Закон предусматривает ряд исключений, которые позволяют полностью избежать уплаты. Не платят налог:

  1. Владельцы жилья в пределах установленных норм.
  2. Владельцы жилья на оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
  3. Владельцы поврежденного или разрушенного имущества.

Также льготы имеют отдельные категории: многодетные семьи, детские дома семейного типа, люди с инвалидностью и дети-сироты (при определенных условиях).

Налог при продаже квартиры

Отдельная часть расходов возникает при продаже жилья. Здесь все зависит от срока владения и количества сделок. Основные правила следующие:

  • если жилье в собственности более 3 лет и это первая продажа за год — налог не уплачивается;
  • если менее 3 лет — нужно уплатить 5% НДФЛ;
  • если это третья продажа за год — ставка возрастает до 18%.

Но есть важное исключение: если недвижимость получена по наследству, налог при продаже не уплачивается независимо от срока владения.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за активных боевых действий и массового минирования огромные площади украинских угодий сейчас невозможно обрабатывать. В связи с этим государство урегулировало налоговый вопрос, официально освободив владельцев таких территорий от соответствующих начислений.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году налоговая служба еще тщательнее контролирует доходы украинцев от сдачи жилья в аренду, из-за чего арендодателям все труднее оставаться "в тени". Хотя процесс легализации дохода выглядит понятным, многочисленные скрытые требования и бюрократические тонкости часто становятся причиной немалых штрафов для неосведомленных владельцев.

недвижимость деньги Налоги на недвижимость
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации