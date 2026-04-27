Владельцы земли в Украине могут платить меньший налог: кто в списке

Дата публикации 27 апреля 2026 04:20
Налог на землю в Украине: кто может платить меньше в 2026 году
Женщина считает деньги и поле. Фото: Новини.LIVE, УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году правила расчета налога на землю стали более точными. Главное изменение касается минимального налогового обязательства (МНО). Теперь ключевую роль играет не только факт владения, но и реальный период пользования участком.

Это позволяет избежать ситуаций, когда люди платят за землю, которой фактически не пользовались, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Как рассчитать налог на землю в Украине

Если в течение года земля переходит от одного владельца или арендатора к другому, налог больше не "висит" на одном плательщике. Его делят пропорционально времени пользования.

Предыдущий владелец платит МПЗ только до месяца, когда потерял право на участок. Новый — начинает платить с момента приобретения этого права.

Меньше платят те, кто владел или пользовался землей не полный год. Например:

  • при продаже участка;
  • при передаче в аренду;
  • при смене пользователя по договору.

В таких случаях налог автоматически уменьшается, потому что учитывается только фактический период, отмечают в ГНС.

Сколько надо платить за один гектар земли

По состоянию на 2026 год цифры остаются фиксированными, но требуют внимательности при подсчетах. Если ваш участок — это обычная земля, готовьтесь выложить минимум 700 гривен за гектар. Однако для качественной пашни, где процент обработанной земли превышает половину площади, ставка возрастает до 1 400 гривен.

Налоговики подчеркивают — чтобы не платить лишнее, важно правильно оформлять все изменения прав на землю. Дата перехода права должна быть четко зафиксирована в документах. Именно она определяет, за какой период начислят налог.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине изменили правила оценки агросектора, что непосредственно повлияло на финансовые обязательства землевладельцев и условия аренды. Обновленная методика учитывает вызовы войны и климатические сдвиги, что наиболее ощутимо ударит по южным областям, где ведение бизнеса стало значительно сложнее. Нынешние показатели наконец отражают реальную рыночную ситуацию, а не устаревшие цифры из прошлого.

Также Новини.LIVE рассказывали, что продажа земли остается серьезным финансовым вызовом, где любая ошибка в оформлении грозит потерей пятой части стоимости объекта. Однако при грамотной подготовке владельцы могут вполне легально избежать налоговых отчислений и сохранить всю выручку от сделки. 

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
Реклама

