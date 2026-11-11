Разрушенное многоэтажное здание. Фото: Новини.LIVE

Смерть владельца квартиры или дома не означает, что семья лишится возможности получить государственную компенсацию за недвижимость, разрушенную в результате войны. Право на возмещение может перейти к наследникам, даже если человек не успел воспользоваться программой при жизни. Однако для этого необходимо выполнить несколько важных условий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения общественной организации Юридический советник для ВПЛ.

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Кто может получить компенсацию вместо умершего

Наследники могут претендовать на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье, принадлежавшее умершему. Это предусмотрено Законом Украины № 2923-IX. Кроме того, статья 12 этого документа устанавливает, что после смерти получателя компенсации право на возмещение, в том числе и на жилищный сертификат, переходит к наследникам.

В то же время недостаточно быть родственником владельца или проживать вместе с ним. Регистрация места жительства, оплата коммунальных услуг или участие в ремонте недвижимости сами по себе не дают права на компенсацию. Человек должен иметь законные основания для наследования и принять наследство.

Если умерший оставил завещание, в первую очередь учитывается указанное в нем волеизъявление. Если завещания нет, наследование происходит по закону в соответствии с установленной очередностью. К первой очереди относятся дети умершего, переживший его супруг или супруга, а также родители.

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Также следует учитывать право отдельных родственников на обязательную долю в наследстве, в частности несовершеннолетних детей. Если жилье было совместной собственностью супругов, доля супруга или супруги, пережившего владельца, не входит в наследство.

Как оформить наследство на жилье, если владелец умер

Первый шаг — обратиться к нотариусу и открыть наследственное дело. Для этого понадобятся паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные связи, завещание (при наличии) и документы на недвижимость.

По общему правилу наследник, не проживавший постоянно с наследодателем, должен подать заявление о принятии наследства в течение шести месяцев со дня смерти собственника. Если человек постоянно проживал вместе с умершим на момент открытия наследства, он считается принявшим его, если не отказался от наследства в установленный срок.

В то же время даже в таком случае для дальнейшего оформления недвижимости и компенсации придется обратиться к нотариусу.

Если шестимесячный срок уже истек, это не всегда означает утрату наследственных прав. Когда наследник своевременно принял наследство, но не получил свидетельство, оформить его можно и позже без ограничения по сроку. Если же наследство не было принято вовремя, это можно сделать с письменного согласия других наследников, которые его приняли, или через суд при наличии уважительных причин пропуска срока.

Можно ли получить компенсацию, если жилье было разрушено до оформления наследства

Если владелец умер еще до повреждения или уничтожения недвижимости, наследникам необходимо подтвердить, что они приняли наследство и получили соответствующие права. При этом принятое наследство принадлежит наследнику с момента его открытия. Поэтому оформление свидетельства о праве на наследство или государственная регистрация права собственности после даты разрушения сами по себе не лишают человека возможности претендовать на компенсацию.

Другая ситуация — когда владелец скончался уже после обстрела, не успев обратиться за возмещением. В таком случае в наследство может входить именно право на компенсацию за уничтоженное жилье.

Закон № 2923-IX предусматривает специальную процедуру для таких случаев. Наследник или нотариус, открывший наследственное дело, может обратиться в комиссию по вопросам компенсации с запросом, чтобы она установила, имел ли умерший законные основания для получения возмещения. Комиссия должна вынести решение о наличии или отсутствии таких оснований в течение 30 календарных дней со дня получения запроса.

После этого наследнику необходимо оформить свидетельство о праве на наследство в отношении компенсации за уничтоженный объект недвижимости. Именно этот документ подтверждает право на получение компенсации вместо умершего владельца.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому из ветеранов могут расширить право на жилищные компенсации. Правительство планирует пересмотреть условия программы, чтобы больше защитников смогли воспользоваться государственной поддержкой для приобретения недвижимости. В то же время получение помощи зависит от определенных категорий и правил ее оформления.

Также Новини.LIVE объясняли, как арендатору вернуть деньги за ремонт чужой квартиры. Если владелец согласился на улучшение жилья и компенсацию расходов, арендатор может потребовать возврата средств или зачета их в счет арендной платы. Чтобы не потерять деньги, важно заранее зафиксировать договоренности и сохранять чеки и документы о выполненных работах.