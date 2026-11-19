Женщина проверяет документы. Фото: magnific.com

Украинцы могут столкнуться с ситуацией, когда после смерти родственника прошло уже несколько лет, а документы на унаследованную квартиру или дом до сих пор не оформлены. Однако сам факт длительной задержки не означает, что недвижимость утрачена. Решающее значение имеет то, принял ли наследник имущество в установленный законом срок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

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Можно ли оформить наследство на жилье через 5 лет

Законодательство Украины не устанавливает окончательного срока, в течение которого наследник должен получить свидетельство о праве на наследство после его принятия. Поэтому даже через пять лет можно обратиться к нотариусу и завершить оформление квартиры, дома или другой недвижимости.

Согласно статье 1270 Гражданского кодекса Украины, общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев со дня его открытия. Если человек не проживал постоянно вместе с умершим, ему необходимо подать нотариусу заявление о принятии наследства.

В то же время существует важное исключение. Если наследник постоянно проживал с наследодателем на момент его смерти, он считается принявшим наследство, если в течение шести месяцев не заявил об отказе от него.

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Если заявление было подано своевременно или лицо считается принявшим наследство по закону, отсутствие оформленного свидетельства в течение пяти лет само по себе не лишает его права на имущество.

Что делать, если наследство не было оформлено в срок

Если человек не подал заявление в течение шести месяцев и не проживал постоянно с наследодателем, ситуация сложнее. По общему правилу он считается не принявшим наследство.

Однако это не всегда означает окончательную утрату возможности получить недвижимость. Статья 1272 Гражданского кодекса предусматривает два варианта:

получить письменное согласие наследников, уже принявших наследство, и подать заявление нотариусу;

обратиться в суд с иском об установлении дополнительного срока для подачи заявления, если срок был пропущен по уважительной причине.

Важно понимать, что само по себе незнание о необходимости оформления документов или откладывание визита к нотариусу не гарантирует положительного решения суда. Обстоятельства пропуска срока необходимо обосновать.

Нужно ли платить налоги за старое наследство

Длительный период между смертью наследодателя и оформлением недвижимости не означает автоматического возникновения дополнительного налога. Налогообложение зависит прежде всего от степени родства между умершим и наследником, а также от налогового статуса сторон.

Согласно Налоговому кодексу Украины, наследство, которое получают члены семьи первой и второй степени родства, облагается налогом по нулевой ставке НДФЛ. К первой степени относятся родители, супруг или супруга и дети, ко второй — родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Для таких наследников не требуется уплачивать НДФЛ и военный сбор с стоимости унаследованного имущества при условии применения нулевой ставки. Также рыночную стоимость недвижимости для целей такого налогообложения определять не нужно.

Если же наследство получено от родственника, не относящегося к первой или второй степени родства, для резидентов Украины действуют другие правила налогообложения. Поэтому перед оформлением документов следует уточнить у нотариуса сумму обязательных платежей.

Отдельно наследнику необходимо учесть оплату нотариальных услуг и расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности.

Можно ли унаследовать только квартиру, а остальное имущество оставить

При принятии наследства действует принцип целостности наследственной массы. Это означает, что наследник не может принять только ту часть имущества, которая его интересует, и отказаться от остальной части наследства.

Если человек принял наследство, это касается всего имущества, которое принадлежало умершему и переходит к нему на соответствующем основании наследования. Речь идет не только о квартире или доме, но и о земельных участках, транспортных средствах, денежных сбережениях и других активах.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему продажа квартиры в Украине может осложниться и при каких обстоятельствах нотариус может отказать в оформлении сделки. Владельцам недвижимости важно заранее проверить документы на жилье и убедиться, что нет препятствий для продажи. В противном случае заключить договор купли-продажи может быть сложнее.

Также Новини.LIVE писали, как оформить унаследованный дом, если на него нет необходимых документов. В некоторых случаях наследникам приходится обращаться в суд, чтобы подтвердить право на недвижимость. От правильного оформления документов зависит возможность зарегистрировать право собственности и полноценно распоряжаться жильем.