Частный дом на фоне строительной площадки. Фото: УНИАН

После смерти родителей наследники могут столкнуться с проблемой. Дом есть, но оформить его на себя через нотариуса не удается из-за отсутствия документов на недвижимость. Однако это не означает, что жилье утрачено. В определенных случаях право собственности можно признать через суд, если собрать необходимые доказательства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на систему оказания бесплатной юридической помощи.

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Почему не удается оформить унаследованный дом

При оформлении наследства нотариус должен проверить, принадлежала ли недвижимость умершему. Если право собственности на дом не было зарегистрировано или нет документов, подтверждающих его, выдать свидетельство о праве на наследство на такое имущество может быть невозможно.

С такой ситуацией столкнулась украинка Вера после смерти отца. Согласно завещанию, ей должно было перейти все его имущество, в том числе жилой дом. Однако выяснилось, что при жизни мужчина не зарегистрировал право собственности на недвижимость, поэтому нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство на дом.

Женщина обратилась за бесплатной юридической помощью. Юрист подготовила иск в суд о признании права собственности на дом в порядке наследования.

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Чтобы подтвердить, что недвижимость принадлежала отцу, к делу были приобщены справки органа местного самоуправления, выписки из хозяйственных книг и материалы технической инвентаризации. Суд также установил, что других наследников, которые могли бы претендовать на это имущество, не было.

В результате суд удовлетворил иск и признал за женщиной право собственности на жилой дом в порядке наследования по завещанию. После этого она сможет зарегистрировать недвижимость на себя.

Как оформить дом, если документов нет

Если нотариус не может оформить наследство из-за отсутствия документов на недвижимость, не стоит сразу обращаться в суд. Сначала нужно выяснить, можно ли восстановить документы или получить сведения, подтверждающие право собственности умершего.

Наследникам следует действовать последовательно.

Обратиться к нотариусу. Прежде всего необходимо подать заявление о принятии наследства. Общий срок для этого составляет шесть месяцев со дня открытия наследства. Если срок пропущен, порядок дальнейших действий будет зависеть от конкретных обстоятельств. Проверить наличие документов и сведений в реестрах. Если право собственности ранее оформлялось, можно проверить информацию в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Для старых домов документы или сведения о них могут храниться в архивах бюро технической инвентаризации или органов местного самоуправления. Получить письменный отказ нотариуса. Если оформить наследство в нотариальном порядке невозможно, необходимо получить постановление об отказе в совершении нотариального действия. Оно поможет определить дальнейший порядок защиты своих прав. Собрать доказательства принадлежности дома умершему. Это могут быть архивные справки, выписки из хозяйственных книг, материалы технической инвентаризации, документы на земельный участок и другие сведения, подтверждающие право собственности наследодателя. Перечень доказательств зависит от истории оформления конкретного дома. Обратиться в суд. Если восстановить документы или оформить наследство через нотариуса невозможно, наследник может обратиться в суд с соответствующим иском. В случае удовлетворения иска решение, вступившее в законную силу, может стать основанием для государственной регистрации права собственности.

Можно ли оформить дом без адвоката

Обращаться к адвокату в каждом случае не обязательно, однако наследственные споры могут быть сложными. Если человек не знает, как собрать доказательства или составить иск, он может обратиться в систему оказания бесплатной юридической помощи.

Право на бесплатную вторичную юридическую помощь, в частности на представительство интересов в суде, имеют люди с низким доходом и другие категории граждан, определенные законодательством. Другие граждане также могут получить бесплатную первичную юридическую помощь — консультации и разъяснения относительно своих прав.

Важно учитывать, что исход одного судебного дела не гарантирует такого же решения в другом. Суд оценивает обстоятельства приобретения права собственности умершим, имеющиеся документы, состав наследников и другие доказательства.

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