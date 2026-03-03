Видео
Не только пространство — о каких нюансах нужно знать жителям сталинок

Дата публикации 3 марта 2026 14:32
Квартиры в сталинках — о каких особенностях нужно знать жителям
Квартиры в сталинках удивили пространством и нюансами. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на засилье новостроек, сталинки в Украине — это все еще база. Спрос на них не падает, потому что люди покупают не просто квадратные метры, а определенную атмосферу и статус. Однако за монументальным фасадом кроются нюансы, которые важно учитывать жильцам.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на портал Remontuem рассказывает, о каких нюансах надо знать жильцам квартир в сталинках.

Читайте также:

Особенности сталинок, которые влияют на комфорт

Прежде всего — это объем. Когда у тебя потолки под три метра и огромные окна, дышится совсем иначе. Толстостенная кирпичная кладка (иногда до полуметра) дает ту самую шумоизоляцию, о которой владельцы современных "панелек" могут только мечтать.

Планировка здесь — отдельная любовь. Никаких проходных комнат-вагонов. Даже однушка в сталинке по ощущениям просторнее многих современных евродвушек.

Технические моменты в сталинках

Здесь важно не упустить тип перекрытий:

  • довоенные дома часто имеют дерево. Это риск "сюрпризов" во время капитального ремонта и ограничения по стяжке пола.
  • послевоенные обычно уже с железобетоном. Это ваш вариант, если планируете масштабную перепланировку.

Отдельный квест — инженерия. Серии вроде 1-255 или 1-411 неплохие, но помните: домам по 70-80 лет. Родная проводка и трубы давно отжили свое.

Если в подъезде не было капремонта, готовьтесь, что замена стояка станет вашей личной болью.

Риски сталинок, которые нельзя игнорировать

Сталинка — это всегда лотерея, но с высоким шансом на выигрыш. Вы покупаете локацию, где уже ничего не застроят под окнами, и стены, которые простоят еще век.

Специалисты советуют смотрит не на фасад, а в подвал и на чердак. Если коммуникации "живые", а перекрытия бетонные — это отличный актив. Если же пол "гуляет", а в щитке искрит — готовьте еще один бюджет на ремонт.

Что еще стоит знать украинцам

Последние годы в корне изменили правила игры на украинском рынке недвижимости, заставив покупателей пересмотреть само понятие "идеального дома". Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, послевоенный спрос существенно трансформируется.

"Ведь новый рынок уже не будет похожим на довоенный, сосредоточившись на вопросах автономности и защищенности", — говорит она.

В Украине жилье все чаще воспринимается не как финансовый актив, а как надежный тыл для семьи. Куць прогнозирует, что покупатели будут особенно активными в центральных и западных регионах, поскольку именно там "государство или международные фонды будут гарантировать безопасную инфраструктуру".

Кроме географии, ключевую роль будет играть энергоэффективность зданий, что позволит минимизировать коммунальные риски. В конце концов, массовое возвращение граждан из-за рубежа только подтолкнет цены вверх, окончательно сформировав новое лицо отстроенной страны.

Как сообщалось, сталинки обычно ассоциируются с размахом и надежностью: высоченные потолки, толстенные стены и ощущение настоящей крепости. Однако вся эта монументальность часто улетучивается, стоит только зайти в ванную. Когда дело доходит до реального комфорта в санузле, "имперский шик" уступает место довольно скромной и не всегда удобной реальности.

Также мы рассказывали, что хотя хрущевки часто ругают за малый метраж, они остаются хитом продаж благодаря дешевизне и большому количеству зелени вокруг. Впрочем, покупая такое жилье, надо учитывать техническую "начинку" здания, чтобы будущая модернизация не стала для вас неприятным квестом.

СССР недвижимость Дизайн квартира архитектура
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
