Особливості сталінок — що потрібно знати мешканцям квартир

В Україні сталінки й досі залишаються помітним сегментом ринку житла. Попит на них стабільний, особливо в центральних районах великих міст. Але за красивим фасадом з ліпниною часто ховаються нюанси, про які рієлтори воліють мовчати.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на портал Remontuem розповідає, про які нюанси треба знати мешканцям квартир у сталінках.

Особливості сталінок, які впливають на комфорт

Насамперед — це об’єм. Коли у тебе стелі під три метри та величезні вікна, дихається зовсім інакше. Товстелезна цегляна кладка (іноді до пів метра) дає ту саму шумоізоляцію, про яку власники сучасних "панельок" можуть тільки мріяти.

Планування тут — окрема любов. Жодних прохідних кімнат-вагонів. Навіть однушка в сталінці за відчуттями просторіша за багато сучасних євродвушок.

Технічні моменти у сталінках

Тут важливо не проґавити тип перекриттів:

довоєнні будинки часто мають дерево. Це ризик "сюрпризів" під час капітального ремонту та обмеження по стяжці підлоги.

післявоєнні зазвичай уже із залізобетоном. Це ваш варіант, якщо плануєте масштабне перепланування.

Окремий квест — інженерія. Серії на кшталт 1-255 чи 1-411 непогані, але пам’ятайте: будинкам по 70-80 років. Рідна проводка та труби давно віджили своє. Якщо в під’їзді не було капремонту, готуйтеся, що заміна стояка стане вашим особистим болем.

Ризики сталінок, які не можна ігнорувати

Сталінка — це завжди лотерея, але з високим шансом на виграш. Ви купуєте локацію, де вже нічого не забудують під вікнами, і стіни, які простоять ще вік.

Фахівці радять дивиться не на фасад, а в підвал і на горище. Якщо комунікації "живі", а перекриття бетонні — це чудовий актив. Якщо ж підлога "гуляє", а в щитку іскрить — готуйте ще один бюджет на ремонт.

Що ще варто знати українцям

Останні роки докорінно змінили правила гри на українському ринку нерухомості, змусивши покупців переглянути саме поняття "ідеального дому". Як розповіла рієлторка Марини Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, післявоєнний попит суттєво трансформується.

"Адже новий ринок уже не буде схожим на довоєнний, зосередившись на питаннях автономності та захищеності", — каже вона.

В Україні житло дедалі частіше сприймається не як фінансовий актив, а як надійний тил для родини. Куць прогнозує, що покупці будуть особливо активними в центральних та західних регіонах, оскільки саме там "держава чи міжнародні фонди гарантуватимуть безпечну інфраструктуру".

Окрім географії, ключову роль відіграватиме енергоефективність будівель, що дозволить мінімізувати комунальні ризики. Зрештою, масове повернення громадян з-за кордону лише підштовхне ціни вгору, остаточно сформувавши нове обличчя відбудованої країни.

Як повідомлялось, сталінки зазвичай асоціюються з розмахом і надійністю: височенні стелі, товстелезні стіни та відчуття справжньої фортеці. Проте вся ця монументальність часто випаровується, варто лише зайти у ванну. Коли справа доходить до реального комфорту в санвузлі, "імперський шик" поступається місцем доволі скромній і не завжди зручній реальності.

Також ми розповідали, що хоча хрущовки часто сварять за малий метраж, вони залишаються хітом продажів завдяки дешевизні та великій кількості зелені навколо. Втім, купуючи таке житло, треба зважати на технічну "начинку" будівлі, аби майбутня модернізація не стала для вас неприємним квестом.