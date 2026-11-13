Частные дома недалеко от города. Фото: УНИАН

Стоимость частных домов на вторичном рынке Украины за год заметно выросла. Наибольшее подорожание зафиксировали в двух областях, где цены выросли почти на 40%. В то же время в некоторых городах жилье, напротив, стало более доступным. Разница между самыми дорогими и самыми дешевыми предложениями остается существенной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЛУН.

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Где в Украине самые дорогие частные дома

Среди областных центров самая высокая медианная стоимость частного дома на вторичном рынке зафиксирована в Киеве. Сейчас она составляет 230 000 долларов, что на 9% больше, чем годом ранее.

В число городов с самыми дорогими домами также вошли:

Львов — 210 000 долларов, за год цена снизилась на 5%;

Ужгород — 175 000 долларов (+3%);

Одесса — 165 000 долларов (+9%);

Черновцы — 143 000 долларов (+13%);

Ивано-Франковск — 140 000 долларов (+4%);

Тернополь — 132 000 долларов (+18%).

Наиболее доступное жилье среди перечисленных областных центров предлагается в Чернигове. Медианная стоимость такого жилья составляет 26,4 000 долларов. За год этот показатель снизился на 17%.

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В каких областях дома подорожали больше всего

По темпам годового роста цен на частные дома лидируют Винницкая и Тернопольская области. В этих регионах медианная стоимость недвижимости увеличилась на 38%.

Также существенное подорожание зафиксировали в других областях:

Волынская — на 37%, до 80 000 долларов;

Запорожская — на 37%, до 22 000 долларов;

Черновицкая — на 33%, до 50,5 000 долларов;

Ровенская — на 31%, до 58,8 000 долларов;

Одесская — на 27%, до 70 000.

При этом самая высокая медианная стоимость дома среди областей по-прежнему наблюдается в Киевской области — 122 000 долларов. За год этот показатель вырос на 11%.

Далее по стоимости следуют Львовская область с медианной ценой 96 тысяч долларов (+20%) и Ивано-Франковская — 93 тысячи долларов (+19%).

Самая низкая медианная стоимость частных домов на вторичном рынке зафиксирована в Черниговской области. Она составляет 11,8 тысячи долларов, хотя за год также увеличилась — на 18%.

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