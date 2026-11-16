Строители возводят дом. Фото: УНИАН

Стоимость земельных участков под строительство частного дома в Украине существенно различается в зависимости от региона. В сентябре 2026 года самой дорогой оказалась земля в Одесской области, тогда как в Черниговской сотка стоила почти в шесть раз дешевле. Разница заметна и между другими областями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исследование GISPro.

Реклама

Сколько стоит земля под застройку в Украине

По данным GISPro, в сентябре 2026 года средневзвешенная цена предложений земельных участков под индивидуальную жилую застройку составляла 2 543 доллара за сотку. Для сравнения: в декабре 2025 года этот показатель равнялся 2 507 долларам.

За девять месяцев средняя стоимость выросла на 36 долларов, или 1,43%. В то же время количество объявлений о продаже увеличилось с 32 213 до 36 539, то есть на 13,43%.

Это означает, что предложений на рынке стало больше, однако средняя цена практически не изменилась. Для покупателей это может означать более широкий выбор земельных участков без существенного общего подорожания.

Читайте также:

Отдельно GISPro выделяет Киев. В сентябре средневзвешенная цена сотки в столице составляла 13 509 долларов. Это более чем в пять раз превышает средний показатель по Украине.

В каких областях самая дорогая земля под застройку

Среди областей самую высокую средневзвешенную стоимость земельных участков под индивидуальную застройку зафиксировали в Одесской области — 4 758 долларов за сотку. Высокие цены также наблюдались в Винницкой и Киевской областях.

К регионам с самыми дорогими предложениями относятся:

Одесская область — 4 758 долларов за сотку;

Винницкая область — 3 236 долларов;

Киевская область — 2 577 долларов;

Закарпатская область — 2 360 долларов;

Львовская область — 2 344 доллара;

Ивано-Франковская область — 1 897 долларов;

Тернопольская область — 1 704 доллара;

Черновицкая область — 1 700 долларов;

Ровенская область — 1 690 долларов;

Хмельницкая область — 1 566 долларов.

Если покупатель планирует приобрести участок площадью 10 соток, то по средним показателям предложений в Одесской области придется заплатить около 47 580 долларов, в Винницкой области — 32 360 долларов, а в Киевской области — 25 770 долларов.

В то же время цена на землю в пределах Киева значительно выше, чем в прилегающей области. Поэтому при поиске участка важно различать столичный рынок и предложения в пригородных населенных пунктах.

Где можно купить землю дешевле

Самые низкие средневзвешенные цены GISPro зафиксировала в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. В этих регионах сотка земли под индивидуальную застройку стоила менее 1 000 долларов.

К областям с самыми дешевыми предложениями относятся:

Черниговская область — 829 долларов за сотку;

Сумская область — 838 долларов;

Полтавская область — 887 долларов;

Житомирская область — 951 доллар;

Кировоградская область — 959 долларов.

Таким образом, за 10 соток в Черниговской области по средней цене предложений потребуется около 8 290 долларов, а в Сумской — 8 380 долларов.

Разница между самой дорогой Одесской и самой дешёвой Черниговской областями составляет 3 929 долларов за сотку. То есть за одинаковую площадь покупатель может заплатить в одном регионе в несколько раз больше, чем в другом.

Как изменились цены на землю в областях Украины

За период с декабря 2025 года по сентябрь 2026 года ценовая ситуация в регионах менялась по-разному. Наиболее заметный рост среди приведенных областей зафиксировали в Ровенской и Хмельницкой областях.

В частности:

Ровенская область — рост на 22,65 %, до 1 690 долларов за сотку;

Хмельницкая область — на 15,68 %, до 1 566 долларов;

Винницкая область — на 6,37 %, до 3 236 долларов;

Львовская область — на 5,76 %, до 2 344 долларов;

Закарпатская область — на 2,18 %, до 2 360 долларов;

Киевская область — на 1,05 %, до 2 577 долларов.

В то же время в отдельных регионах средневзвешенные цены снизились. Наиболее заметное изменение произошло в Одесской области: показатель сократился с 5 853 до 4 758 долларов за сотку, или на 18,71%.

В Харьковской области стоимость снизилась на 11,41%, до 1 501 доллара, а в Днепропетровской — на 7,86%, до 1 675 долларов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую ошибку при строительстве частного дома на собственном участке могут признать нарушением. Перед началом работ важно проверить целевое назначение участка и оформить необходимые документы. В противном случае владелец может столкнуться с проблемами при вводе дома в эксплуатацию.

Также Новини.LIVE сообщали, чем можно заменить профнастил при обустройстве забора возле частного дома. Среди альтернатив — сетка-рабица, металлический штакетник, поликарбонат и габионы. Выбор материала влияет не только на первоначальные затраты, но и на дальнейшее обслуживание ограждения.