Свой участок по цене квартиры: сколько стоит земля в Украине
Стоимость земельных участков под строительство частного дома в Украине существенно различается в зависимости от региона. В сентябре 2026 года самой дорогой оказалась земля в Одесской области, тогда как в Черниговской сотка стоила почти в шесть раз дешевле. Разница заметна и между другими областями.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исследование GISPro.
Сколько стоит земля под застройку в Украине
По данным GISPro, в сентябре 2026 года средневзвешенная цена предложений земельных участков под индивидуальную жилую застройку составляла 2 543 доллара за сотку. Для сравнения: в декабре 2025 года этот показатель равнялся 2 507 долларам.
За девять месяцев средняя стоимость выросла на 36 долларов, или 1,43%. В то же время количество объявлений о продаже увеличилось с 32 213 до 36 539, то есть на 13,43%.
Это означает, что предложений на рынке стало больше, однако средняя цена практически не изменилась. Для покупателей это может означать более широкий выбор земельных участков без существенного общего подорожания.
Отдельно GISPro выделяет Киев. В сентябре средневзвешенная цена сотки в столице составляла 13 509 долларов. Это более чем в пять раз превышает средний показатель по Украине.
В каких областях самая дорогая земля под застройку
Среди областей самую высокую средневзвешенную стоимость земельных участков под индивидуальную застройку зафиксировали в Одесской области — 4 758 долларов за сотку. Высокие цены также наблюдались в Винницкой и Киевской областях.
К регионам с самыми дорогими предложениями относятся:
- Одесская область — 4 758 долларов за сотку;
- Винницкая область — 3 236 долларов;
- Киевская область — 2 577 долларов;
- Закарпатская область — 2 360 долларов;
- Львовская область — 2 344 доллара;
- Ивано-Франковская область — 1 897 долларов;
- Тернопольская область — 1 704 доллара;
- Черновицкая область — 1 700 долларов;
- Ровенская область — 1 690 долларов;
- Хмельницкая область — 1 566 долларов.
Если покупатель планирует приобрести участок площадью 10 соток, то по средним показателям предложений в Одесской области придется заплатить около 47 580 долларов, в Винницкой области — 32 360 долларов, а в Киевской области — 25 770 долларов.
В то же время цена на землю в пределах Киева значительно выше, чем в прилегающей области. Поэтому при поиске участка важно различать столичный рынок и предложения в пригородных населенных пунктах.
Где можно купить землю дешевле
Самые низкие средневзвешенные цены GISPro зафиксировала в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. В этих регионах сотка земли под индивидуальную застройку стоила менее 1 000 долларов.
К областям с самыми дешевыми предложениями относятся:
- Черниговская область — 829 долларов за сотку;
- Сумская область — 838 долларов;
- Полтавская область — 887 долларов;
- Житомирская область — 951 доллар;
- Кировоградская область — 959 долларов.
Таким образом, за 10 соток в Черниговской области по средней цене предложений потребуется около 8 290 долларов, а в Сумской — 8 380 долларов.
Разница между самой дорогой Одесской и самой дешёвой Черниговской областями составляет 3 929 долларов за сотку. То есть за одинаковую площадь покупатель может заплатить в одном регионе в несколько раз больше, чем в другом.
Как изменились цены на землю в областях Украины
За период с декабря 2025 года по сентябрь 2026 года ценовая ситуация в регионах менялась по-разному. Наиболее заметный рост среди приведенных областей зафиксировали в Ровенской и Хмельницкой областях.
В частности:
- Ровенская область — рост на 22,65 %, до 1 690 долларов за сотку;
- Хмельницкая область — на 15,68 %, до 1 566 долларов;
- Винницкая область — на 6,37 %, до 3 236 долларов;
- Львовская область — на 5,76 %, до 2 344 долларов;
- Закарпатская область — на 2,18 %, до 2 360 долларов;
- Киевская область — на 1,05 %, до 2 577 долларов.
В то же время в отдельных регионах средневзвешенные цены снизились. Наиболее заметное изменение произошло в Одесской области: показатель сократился с 5 853 до 4 758 долларов за сотку, или на 18,71%.
В Харьковской области стоимость снизилась на 11,41%, до 1 501 доллара, а в Днепропетровской — на 7,86%, до 1 675 долларов.
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