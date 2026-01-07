Право собственности — когда раздел недвижимости возможен только в судебном порядке

Мужчина с документами. Фото: Freepik

В Украине совместная собственность на недвижимость является распространенным явлением. Квартиры и дома часто принадлежат супругам, родственникам или наследникам одновременно. На практике это нередко приводит к конфликтам, когда стороны по-разному видят дальнейшую судьбу имущества. В таких случаях добровольный раздел становится невозможным, и единственным путем остается обращение в суд.

Юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн обращает внимание, что судебный порядок раздела применяется не как исключение, а как реальный инструмент защиты прав совладельцев.

"Судебное вмешательство необходимо тогда, когда компромисс исчерпан или его вообще не было", — отмечает он.

Раздел совместной собственности через суд

На практике судебные процессы начинаются не просто из-за плохого настроения собственников. Чаще всего причины вполне конкретные:

Кто-то из собственников категорически против любых изменений (принцип "ни себе, ни людям"). Невозможно физически разделить объект (например, однокомнатную квартиру не превратишь в две отдельные с разными входами). Собственники не могут определиться, кому принадлежит какая часть, особенно если имущество приобреталось в браке или строилось совместно.

Решение суда по разделу имущества

Судья не просто ставит точку в споре, он выбирает наиболее жизнеспособный вариант раздела.

"Суд может не только поделить имущество, но и установить порядок пользования или присудить денежную компенсацию", — отметил Козляк в комментарии Новини.LIVE.

Если говорить о реальных решениях, то вариантов обычно несколько:

определение конкретных долей (кто и за что отвечает);

четкое закрепление комнат за каждым владельцем (если площадь позволяет);

присуждение компенсации: один собственник получает недвижимость, другой — деньги от него;

в крайних случаях — продажа объекта "с молотка" и разделение вырученных средств между всеми.

Что стоит учесть совладельцам недвижимости

Судебный раздел — это всегда время, затраты и эмоциональное напряжение. Поэтому еще на начальном этапе важно собрать документы, оценить технические возможности раздела и просчитать альтернативные варианты. В будущем это позволит избежать затяжных споров и финансовых потерь.

