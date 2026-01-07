Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Совместная недвижимость — когда раздел возможен только через суд

Совместная недвижимость — когда раздел возможен только через суд

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 06:12
Право собственности — когда раздел недвижимости возможен только в судебном порядке
Мужчина с документами. Фото: Freepik

В Украине совместная собственность на недвижимость является распространенным явлением. Квартиры и дома часто принадлежат супругам, родственникам или наследникам одновременно. На практике это нередко приводит к конфликтам, когда стороны по-разному видят дальнейшую судьбу имущества. В таких случаях добровольный раздел становится невозможным, и единственным путем остается обращение в суд.

Юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн обращает внимание, что судебный порядок раздела применяется не как исключение, а как реальный инструмент защиты прав совладельцев.

Реклама
Читайте также:

"Судебное вмешательство необходимо тогда, когда компромисс исчерпан или его вообще не было", — отмечает он.

Раздел совместной собственности через суд

На практике судебные процессы начинаются не просто из-за плохого настроения собственников. Чаще всего причины вполне конкретные:

  1. Кто-то из собственников категорически против любых изменений (принцип "ни себе, ни людям").
  2. Невозможно физически разделить объект (например, однокомнатную квартиру не превратишь в две отдельные с разными входами).
  3. Собственники не могут определиться, кому принадлежит какая часть, особенно если имущество приобреталось в браке или строилось совместно.

Решение суда по разделу имущества

Судья не просто ставит точку в споре, он выбирает наиболее жизнеспособный вариант раздела.

"Суд может не только поделить имущество, но и установить порядок пользования или присудить денежную компенсацию", — отметил Козляк в комментарии Новини.LIVE.

Если говорить о реальных решениях, то вариантов обычно несколько:

  • определение конкретных долей (кто и за что отвечает);
  • четкое закрепление комнат за каждым владельцем (если площадь позволяет);
  • присуждение компенсации: один собственник получает недвижимость, другой — деньги от него;
  • в крайних случаях — продажа объекта "с молотка" и разделение вырученных средств между всеми.

Что стоит учесть совладельцам недвижимости

Судебный раздел — это всегда время, затраты и эмоциональное напряжение. Поэтому еще на начальном этапе важно собрать документы, оценить технические возможности раздела и просчитать альтернативные варианты. В будущем это позволит избежать затяжных споров и финансовых потерь.

Ранее мы разбирались, кому из супругов принадлежит подаренная в браке недвижимость. А также, можно ли потерять право собственности, если жилье не внесено в госреестр.

недвижимость жилье документы собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации