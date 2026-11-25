Современный частный дом. Фото: Magnific

За цену одного частного дома в Киевской области можно приобрести несколько объектов в самых дешевых регионах Украины. Разница в медианной стоимости превышает 112 тысяч долларов, а темпы подорожания нового жилья в отдельных областях уже достигают 14% в год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные DIM.RIA.

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Где в Украине больше всего подорожали частные дома

На первичном рынке среди трех сравниваемых регионов больше всего за год выросла стоимость квадратного метра в Киевской области — на 14%, до 966 долларов.

В столице квадратный метр нового частного дома стоит 1 020 долларов, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Во Львовской области этот показатель составляет 1 192 доллара, а годовой рост цен достигает 9%.

На вторичном рынке динамика отличается. В Киевской области квадратный метр стоит 1 020 долларов, что на 7% больше прошлогоднего показателя. Во Львовской области цена выросла на 11% — до 737 долларов. Зато в Киеве зафиксировали снижение на 1,5% — до 1 376 долларов за квадратный метр.

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Сколько стоят дома в разных областях Украины

Самая высокая медианная стоимость частных домов на вторичном рынке зафиксирована в Киевской области — 124 тысячи долларов. Это самый высокий показатель среди регионов, приведенных в исследовании.

Кроме того, к областям с самыми дорогими домами относятся:

Львовская область — 97 тысяч долларов;

Ивано-Франковская область — 95 тысяч долларов.

На противоположном конце ценового диапазона — Черниговская область, где медианная стоимость частного дома составляет всего 11,8 тысячи долларов.

В Николаевской, Сумской и Кировоградской областях за такую недвижимость в среднем просят от 16 до 17,5 тысяч долларов.

Разница между Киевской и Черниговской областями превышает 112 тысяч долларов. На сумму, необходимую для покупки одного дома в самом дорогом регионе, покупатель может рассмотреть сразу несколько объектов в самых дешевых областях.

Где украинцы чаще всего ищут частные дома

На вторичном рынке наибольший спрос на частные дома наблюдается в Винницкой, Киевской, Хмельницкой, Тернопольской и Одесской областях.

Вблизи столицы покупатели новых домов чаще всего рассматривают Ирпень, Бучу, Милу и Ходосовку. На вторичном рынке популярностью пользуется также Белогородка.

Что важно для покупателей частных домов

При выборе жилья в коттеджных городках покупатели уделяют все больше внимания безопасности и автономности. Среди важных критериев — наличие укрытия, резервного электроснабжения, автономных систем водоснабжения и канализации, круглосуточного видеонаблюдения и пропускного режима.

По словам коммерческого директора компании German Development Standards (GDS) Анны Анисимовой, покупателям уже недостаточно визуализаций будущего жилья. Они хотят ознакомиться с документами на землю, техническими условиями подключения коммуникаций и конструктивными решениями ещё до приобретения дома.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие материалы помогут обустроить бюджетный забор возле частного дома. Стоимость ограждения зависит от выбранной конструкции, материалов и площади участка. Некоторые варианты позволяют обустроить двор без значительных затрат.

Также мы писали, что владельцам, планирующим строительство частного дома, стоит учесть и цену земли. В Украине стоимость участков под застройку существенно различается в зависимости от области, а в отдельных регионах одна сотка стоит в несколько раз дороже, чем в других. Поэтому бюджет на приобретение земли может стать значительной частью общих расходов на собственное жилье.