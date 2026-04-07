Жилищный ваучер и средства на строительство: отличается ли размер выплат за уничтоженную недвижимость

Вопрос восстановления собственной крыши над головой остается самым острым для тысяч украинских семей. Государственная программа "єВідновлення" продолжает работать, предлагая пострадавшим выбор: получить жилищный ваучер или живые деньги на строительство. Многие опасаются, что выбрав один вариант вместо другого, можно потерять в сумме.

Но размер компенсации не меняется в зависимости от формата получения, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на волонтерскую платформу "Верни свое".

Каждый дом оценивается индивидуально, основываясь на его характеристиках до момента разрушения. Формула учитывает регион, тип недвижимости (квартира это или частный сектор) и общую площадь объекта.

"Сумма компенсации определяется индивидуально для каждого объекта и конкретного владельца, независимо от того, это жилищный сертификат или финансирование строительства на собственном участке", — объясняют волонтеры.

Кто может получить средства на строительство дома

Важно понимать, что право выбора имеют не все. Если вы потеряли квартиру в многоэтажке, вашим вариантом будет исключительно жилищный сертификат. Деньги на руки для самостоятельного возведения стен предусмотрены только для владельцев частных усадеб.

Например, если комиссия насчитала вам 2 млн грн, вы получите либо сертификат на эту сумму для покупки готового объекта, либо такую же сумму на счет для строительства нового дома.

Как выплачивают деньги на самостоятельное восстановление жилья

Получение наличных на строительство — это поэтапный процесс, который требует отчетности. Государство не выдает всю сумму сразу, чтобы гарантировать целевое использование средств:

первый этап : вы получаете 50% суммы (первый транш) после официального прекращения права собственности на руины и получения разрешения на работы;

: вы получаете 50% суммы (первый транш) после официального прекращения права собственности на руины и получения разрешения на работы; второй этап: остальные 50% зачисляются после промежуточной проверки.

"Для получения второго транша необходимо разработать проектную и сметную документацию. Для этого стоит обратиться к подрядчику с сертифицированным архитектором", — советуют волонтеры

Формально варианты равноценны, но решение следует принимать с учетом рисков. Если участок расположен близко к боевым действиям, от строительства лучше отказаться, советуют волонтеры.

Оценить ситуацию с безопасностью стоит еще до подачи заявления, чтобы избежать потери средств или повторного перемещения.

