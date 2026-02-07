Дизайн интерьера звезды — чем впечатляет гостиная Мишель Пфайффер (фото)

Мишель Пфайффер. Фото: Reuters

Во время, когда интерьерные тренды меняются каждый сезон, гостиная Мишель Пфайффер выглядит как спокойный противовес этой гонке. Ее пространство не пытается удивлять модными приемами, но именно поэтому кажется актуальным сегодня и будет оставаться таковым в будущем.

Это пример современной классики — стиля, который не стареет и не утомляет, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Современная классика в интерьере гостиной

Главная сила этого интерьера — в сдержанности. Светлая нейтральная палитра, теплый деревянный пол, простые формы мебели и отсутствие декоративной перегрузки создают ощущение упорядоченности.

Здесь нет ничего "слишком", и именно это формирует комфорт, который не зависит от моды.

Небольшие следы жизни лишь усиливают атмосферу. Слегка помятый диван или кресло с историей добавляют характера, а не нарушают гармонию. Такой подход сложно реализовать в трендовых интерьерах, где важна идеальная картинка.

Мишель Пфайффер. Фото: michellepfeifferofficial/Instagram

Почему антитрендовый дизайн выглядит дороже

Современная классика базируется не на эффекте новизны, а на качестве и продуманности. Инвестиции в добротные материалы и мебель со временем только оправдывают себя.

Важнейшие принципы такого подхода:

нейтральные цвета, вдохновленные природой;

качественные материалы с естественной фактурой;

простые силуэты мебели без лишнего декора.

"Дизайн становится вневременным, когда выходит за пределы быстротечных трендов и опирается на простоту и баланс", — отмечает дизайнер Марта Лорд.

Мишель Пфайффер в гостиной. Фото: michellepfeifferofficial/Instagram

Как создать гостиную, которая не выйдет из моды

Основу формируют симметрия, уравновешенная планировка и сочетание современных и классических элементов. Но настоящую глубину пространству придают личные детали.

"Сочетание антикварных и современных предметов, нейтральная палитра и качественные материалы создают интерьер, актуальный для разных поколений", — объясняет Марта Лорд.

Дополняют пространство:

искусство и фотографии с личной историей;

предметы с эмоциональной ценностью;

декор, который не подстраивается под сезон.

Именно так гостиная Мишель Пфайффер выглядит не просто стильно, а по-настоящему жизненно.

