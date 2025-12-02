Видео
Субаренда земельного участка — кто может расторгнуть договор

Дата публикации 2 декабря 2025 11:22
Кто может прекратить субаренду земельного участка — правила в 2025 году
Мужчина и женщина среди тыкв среди тыкв. Фото: Freepik

В Украине субаренда земельного участка давно стала распространенным инструментом, когда арендатор передает право пользования землей другому лицу, оставаясь ответственным перед собственником. Такая модель позволяет эффективно использовать участок, но одновременно создает сложную правовую цепь, в которой каждая сторона имеет свои возможности и ограничения.

Именно поэтому вопрос прекращения субаренды часто становится ключевым в таких отношениях, отмечают специалисты юридической компании "Земельный фонд Украины".

Читайте также:

Кто имеет право прекратить субаренду земельного участка

Право на прекращение субаренды зависит от статуса участника и условий основного договора. Закон определяет четкий перечень случаев, когда действие субаренды может быть завершено.

Основные основания, по которым субаренда может быть прекращена:

  • отсутствие письменного согласия арендодателя на передачу участка в субаренду;
  • нарушение требований основного договора аренды;
  • невозможность дальнейшего пользования участком субарендатором;
  • окончание срока действия основной аренды.

Когда арендодатель может прекратить субаренду земельного участка

Владелец земли имеет самые широкие полномочия, поскольку он контролирует, кто фактически пользуется его участком. Если субаренда оформлена без письменного согласия, арендодатель может потребовать ее прекращения.

Также он имеет право расторгнуть основную аренду, если субарендатор нарушает целевое назначение участка или установленный порядок его использования.

Может ли арендатор прекратить субаренду земельного участка

Арендатор, который передал землю в субаренду, сохраняет право требовать досрочное прекращение ее действия. Это возможно, если субарендатор не выполняет договорные условия, вредит земельному участку или возникают другие предусмотренные договором обстоятельства.

"Важно, что арендатор должен уведомить арендодателя о таких изменениях, ведь ответственность за пользование землей несет именно он", — подчеркивают юристы.

Когда арендатор чаще всего прекращает субаренду:

  • нарушение субарендатором условий содержания участка;
  • использование земли не по назначению;
  • необходимость вернуть участок собственнику;
  • изменение обстоятельств, что делает субаренду нецелесообразной.

Может ли субарендатор инициировать прекращение субаренды

Субарендатор также имеет право завершить сотрудничество, если выполнение договора стало невозможным. Это может быть связано с форс-мажорными ситуациями, финансовыми трудностями или другими существенными изменениями.

В таком случае он обязан вернуть участок арендатору в надлежащем состоянии и соблюсти все процедуры, предусмотренные в договоре.

Когда субаренда земли прекращается автоматически

Одним из самых распространенных оснований является завершение срока основного договора аренды. После этого все права субарендатора теряют силу, даже если срок субаренды еще не истек.

Земельный участок возвращается арендатору или собственнику, а стороны могут при необходимости заключать новые договоры.

Как сообщалось, из-за несвоевременной уплаты земельного налога возникает налоговый долг, подлежащий особому контролю со стороны государства. Физические лица обязаны полностью погасить эту сумму в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления.

Также мы рассказывали, что потеря или повреждение земельных документов является распространенной проблемой для владельцев участков. К счастью, благодаря современной системе регистрации недвижимости, процедура значительно упростилась. Во многих случаях восстанавливать бумажные акты не нужно.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
