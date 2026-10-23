Туристы на подъемнике в Буковеле. Фото: УНИАН

Компания из шести друзей может потратить на проживание в Буковеле на Новый год от 30 до более 60 тысяч гривен за три ночи. В пересчете на одного человека это примерно от 5 до 10,3 тысячи гривен. Среди предложений есть семейный номер на шестерых и варианты с двумя отдельными комнатами, а завтраки включены в стоимость.

Об этом сообщает Новини.LIVE на основе предложений жилья на Booking.com.

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Сколько стоит жилье в Буковеле на шестерых

Для сравнения рассмотрены варианты проживания с 30 декабря 2026 года по 2 января 2027 года — на три ночи для шестерых взрослых. Самое доступное предложение стоит 29 700 грн за две отдельные трехместные комнаты. Самый дорогой из приведённых вариантов обойдётся в 61 850 грн за две комнаты.

Все четыре предложения включают завтраки. Стоимость зависит от типа номера, условий отмены бронирования и других характеристик проживания.

Две трехместные комнаты — от 29 700 грн

Самый дешевый из рассмотренных вариантов — две трехместные комнаты с видом на горы. Каждая имеет площадь 16 квадратных метров, широкую двуспальную кровать и диван-кровать. В номерах также есть собственная ванная комната, телевизор, звукоизоляция, бесплатный Wi-Fi и балкон.

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Трехместный номер с видом на горы. Фото: Booking.com

Общая стоимость двух номеров за три ночи составляет 29 700 грн, то есть 4 950 грн на одного человека за весь период, если разделить расходы поровну. В предложении предусмотрены бесплатная отмена бронирования до 16 декабря 2026 года и оплата на месте перед заездом. Банковская карта для бронирования не требуется.

Семейный номер на шестерых — 30 010 грн

Еще один вариант — семейный номер площадью 30 квадратных метров, рассчитанный на шестерых взрослых. В нем есть пять односпальных кроватей и диван-кровать, собственная ванная комната, телевизор, звукоизоляция и Wi-Fi.

Семейный номер на шестерых. Фото: Booking.com

За три ночи нужно заплатить 30 010 грн, или примерно 5 002 грн на человека. Завтрак включен в стоимость. Условия предусматривают частичный возврат средств в случае отмены бронирования и оплату до прибытия без обязательной банковской карты.

Две комнаты на шестерых с запасом — 53 760 грн

Для компании, которой нужны две отдельные комнаты, есть вариант с двумя мансардными четырёхместными номерами площадью по 20 квадратных метров. В каждом предусмотрены две односпальные кровати и одна двуспальная. Также заявлены собственная ванная комната, телевизор, звукоизоляция, Wi-Fi и терраса.

Четырехместный номер в мансарде Фото: Booking.com

Общая стоимость двух комнат на три ночи составляет 53 760 грн — это 8 960 грн на одного человека за весь период. Завтраки включены. Условия бронирования предусматривают частичный возврат средств, а оплату необходимо внести до прибытия.

Две трехместные комнаты — 61 850 грн

Самый дорогой из сравниваемых вариантов — две трёхместные комнаты разных категорий: одна с террасой площадью 14 квадратных метров, другая — улучшенная, площадью 20 квадратных метров. В каждой есть двуспальная и односпальная кровати, собственная ванная комната, телевизор и бесплатный Wi-Fi. В первой комнате также предусмотрены балкон, терраса и вид на горы.

Трехместный номер с террасой. Фото: Booking.com

За обе комнаты на три ночи нужно заплатить 61 850 грн, или примерно 10 308 грн на человека. Завтраки включены в стоимость, однако условия этого варианта более строгие: бронирование не предусматривает возврата средств, а оплатить проживание нужно до прибытия.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят самые доступные варианты жилья в Буковеле на Новый год. Стоимость зависит от типа номера и условий проживания. Поэтому перед бронированием стоит сравнить несколько предложений.

Также Новини.LIVE писали, где дешевле жить в Буковеле в декабре. Разница в стоимости жилья может быть существенной даже в пределах одного курорта. Выбор дат и типа размещения поможет спланировать бюджет поездки.