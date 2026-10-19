Люди празднуют Новый год. Фото: УНИАН

Встретить Новый год в горах за границей можно по цене, сопоставимой с проживанием в Буковеле. За три ночи для двух взрослых в Буковеле проживание стоит от 12 900 грн, а в польской Бялке-Татранской — от 18 970 грн. Цены действительны в период с 30 декабря 2026 года по 2 января 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Booking.com.

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Сколько стоит проживание в Буковеле на Новый год

Ранее Новини.LIVE сравнивали цены на проживание в Буковеле на новогодние праздники. Для двух взрослых за три ночи — с 30 декабря 2026 года по 2 января 2027 года — стоимость рассмотренных вариантов составляет от 12 900 до 27 942 грн.

Самое дешевое предложение стоит 12 900 грн за двухместный номер площадью 18 квадратных метров. Завтрак не включен, а тариф не предусматривает возврата средств. Отдельно указана дополнительная плата в размере 300 грн.

За 15 600 грн можно забронировать номер площадью 18 квадратных метров с завтраком. Бесплатная отмена бронирования возможна до 31 октября 2026 года.

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Полулюкс площадью 15 квадратных метров стоит 20 970 грн за три ночи. Условия тарифа позволяют бесплатно отменить бронирование до 16 декабря 2026 года.

Проживание за 25 500 грн включает номер площадью 20 квадратных метров, завтраки и доступ к SPA-зоне. Бесплатно отменить бронирование можно до 30 ноября 2026 года.

Самый дорогой из рассмотренных вариантов стоит 27 942 грн за три ночи. Это номер площадью 34 квадратных метра с мини-кухней и завтраком. Тариф не предусматривает возврат средств.

Сколько стоит проживание в польских Татрах

Для сравнения за рубежом рассмотрены предложения в Бялке-Татранской. Все цены приведены для двух взрослых на период с 30 декабря 2026 года по 2 января 2027 года.

В Бялке-Татранской двухместный номер с завтраком стоит 18 970 грн за три ночи. В выбранном тарифе предусмотрена онлайн-оплата, а в случае отмены бронирования средства не возвращаются.

Двухместный номер с завтраками. Фото: Booking.com

Другое предложение в этом населенном пункте — двухместный номер делюкс площадью 18 м² за 22 512 грн. Завтрак в стоимость не входит, зато предусмотрены парковка и высокоскоростной интернет. Тариф не предусматривает бесплатную отмену бронирования.

Двухместный номер «делюкс». Фото: Booking.com

Еще один вариант — апартаменты с кухонной зоной за 57 666 грн за три ночи. В апартаментах есть холодильник, плита, микроволновая печь и собственная ванная комната. На территории комплекса доступны крытый бассейн, гидромассажная ванна, парковка и Wi-Fi. В выбранное предложение входит завтрак, а бесплатная отмена бронирования возможна до 16 декабря 2026 года.

Апартаменты с собственной кухней. Фото: Booking.com

Где дешевле остановиться на Новый год

Среди проверенных предложений самое дешевое проживание в Буковеле стоит 12 900 грн за три ночи для двух взрослых. В Бялке-Татранской самая низкая из приведенных цен составляет 18 970 грн — на 6 070 грн больше.

В то же время сравнивать стоит не только общую сумму. На итоговую стоимость влияют наличие завтрака, площадь номера, доступ к SPA, парковка и возможность отменить бронирование без потери средств. Также нужно проверять, включены ли налоги и дополнительные сборы в указанную цену.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит аренда частного дома в украинском селе. Цены на такое жилье зависят от расположения и характеристик недвижимости. Стоимость отдельных предложений составляет от 2 000 до 42 000 гривен.

Также Новини.LIVE сравнивали цены на проживание в Буковеле в декабре. Разница между вариантами жилья достигала 7 000 гривен. На стоимость влияют расположение жилья и условия проживания.