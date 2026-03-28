Обмен жилья с родственниками: 3 случая, когда налоги падают почти до нуля

Обмен недвижимости между родственниками остается одним из самых сложных, но в то же время гибких способов переоформления жилья. В 2026 году ключевую роль играет не только форма сделки, но и степень родства между сторонами. Именно от этого зависит, придется ли платить 5% налога и военный сбор.

В большинстве случаев правильная структура соглашения позволяет существенно уменьшить расходы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специалистов портала "Юристы UA".

Женщина обратилась к экспертам с конкретной ситуацией. У нее есть двухкомнатная квартира, которая принадлежит ей и мужу в равных долях и находится в собственности более трех лет.

Также есть трехкомнатная квартира, где половина принадлежит ей, а другая половина — матери. При этом свою долю женщина недавно получила в наследство от бабушки.

Семья договорилась об обмене: двухкомнатная квартира должна полностью перейти матери, а взамен женщина хочет получить мамину половину трехкомнатной. Дополнительно муж планирует отказаться от своей доли в пользу жены, чтобы упростить сделку.

Варианты сделки обмена

Как пояснил юрист Сергей Богун, есть три основных сценария: дарение с последующим обменом, прямой договор мены и комбинированное дарение между всеми участниками. Каждый из них выглядит похожим, но имеет разные налоговые последствия.

Первый вариант предусматривает, что муж дарит свою долю жене, а она уже обменивает квартиру с матерью.

Второй — сразу заключается договор мены между всеми сторонами.

Третий — несколько договоров дарения между родственниками.

Налоги при обмене квартир между родственниками

Ключевое правило — степень родства.

"Наименее затратным будет путь, когда все передачи происходят только между близкими родственниками первой степени, тогда нет налога на доходы и нет военного сбора", — подчеркнул Богун.

В первом варианте налогов фактически нет — только минимальная пошлина.

Во втором сценарии возникает проблема

"Муж получает долю от тещи а это уже не первая степень родства поэтому он платит 5% налога и 5% военного сбора", — говорит юрист.

В третьем случае ситуация подобная.

"Мужчина дарит долю теще и снова возникает 5% плюс 1,5%", — отмечает Богун.

Какой вариант обмена квартир выгоднее

Лучшим остается первый вариант, где все операции происходят между супругами и матерью с дочерью. Это позволяет избежать налогообложения дохода и военного сбора. Фактически уплачивается лишь государственная пошлина около 1%.

Важно также учитывать норму Налогового кодекса: если имущество находится в собственности более трех лет, доход от его продажи или обмена не облагается налогом. В то же время это правило не применяется к наследству — такие объекты можно продавать или обменивать без ожидания.

Частые вопросы

Что проверяет нотариус при покупке квартиры в Украине?

При заключении сделки нотариус прежде всего проверяет подлинность документов сторон и отсутствие арестов или залогов в государственных реестрах. Обязательно анализируется право собственности продавца и наличие судебных споров по объекту.

Также специалист контролирует дееспособность участников, наличие согласия супругов и соблюдение прав детей, чтобы гарантировать полную законность и безопасность покупки.

Что должен оплатить покупатель при покупке квартиры?

Основным обязательным платежом для покупателя является сбор в Пенсионный фонд в размере 1% от стоимости объекта. Кроме этого, необходимо оплатить административный сбор за регистрацию права собственности и услуги нотариуса. Государственную пошлину (1%) обычно платит продавец, однако по договоренности сторон эти расходы часто делят пополам.