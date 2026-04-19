Внесение квартиры в Госреестр: цена и процедура регистрации в 2026 году

В Украине до сих пор многие квартиры оформлены по старым документам БТИ и не внесены в электронный реестр. Формально это не проблема в повседневной жизни, но во время войны и цифровизации услуг ситуация меняется. Данные в реестре значительно упрощают любые операции с жильем.

Именно поэтому владельцам стоит проверить свой статус и при необходимости обновить информацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРРП), сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по недвижимости Милу Глушак.

Зачем вносить квартиру в реестр

Без записи в базе данных вы фактически ограничены в правах на собственную квартиру: ее невозможно продать через Дію, получить помощь по программе "єВідновлення" или передать по наследству без лишней волокиты.

Кроме того, электронный реестр надежно защищен от физического уничтожения архивов во время обстрелов.

Куда обратиться для регистрации квартиры

Для многих украинцев самым простым путем остается смартфон. На портале "Дія" услуга регистрации недвижимости стала максимально автоматизированной: система сама подтягивает данные, если они есть в цифровых архивах. Вам нужно лишь загрузить скан-копии старых документов и подписать заявление электронной подписью.

Если цифровые сервисы вам не по душе, или ваша недвижимость находится в зоне, где онлайн-услуги ограничены, стоит обратиться в ЦПАУ или к частному нотариусу. В 2026 году действует принцип экстерриториальности для имущества с прифронтовых территорий

— вы можете оформить документы в любом уголке Украины.

С собой нужно иметь:

паспорт;

идентификационный код;

оригинал документа о праве собственности (договор купли-продажи, дарения или свидетельство о наследстве).

Сколько стоит внесение квартиры в Госреестр

Если вы просто "переносите" данные из старых бумажных архивов БТИ (до 2013 года) в новый реестр, то услуга абсолютно бесплатная. Государство не взимает административный сбор за такую актуализацию.

Однако, если вам нужна срочность, цены кусаются: стандартная регистрация за 5 дней обойдется в 300-350 грн, а вот за "мгновенное" оформление за два часа в 2026 году придется выложить более 15 000 грн.

