Дома в Испании. Фото: magnific

В Испании небольшая деревня предлагает дома в аренду всего за 100–200 евро в месяц. Местные власти восстанавливают старое жилье, чтобы привлечь новые семьи и остановить отток населения. Однако воспользоваться такой возможностью смогут не все желающие: мэр выдвинул важное требование к будущим жильцам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Huffington Post.

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Где в Испании можно арендовать дом за 100 евро

Речь идет о деревне Янгвас в провинции Сория, автономное сообщество Кастилия-и-Леон. Местные власти предлагают жилье, принадлежащее муниципалитету, за 100, 150 или 200 евро в месяц.

По словам мэра Хосе Рико Мартинеса, община постепенно восстанавливала старые дома, чтобы сделать их пригодными для проживания. В настоящее время в собственности муниципалитета находится примерно 10–12 таких объектов.

Жилье оборудовано ванными комнатами и пригодно для заселения семей. Мэр также обратил внимание на небольшие расходы на воду, что делает проживание более доступным.

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Каковы условия аренды дешевого жилья

Главное требование местных властей — будущие жильцы должны иметь работу или реальные возможности трудоустроиться. Просто переехать ради дешевого жилья не получится.

В селе и окрестностях есть работа в сфере лесного хозяйства, строительства и туризма. В частности, требуются работники для расчистки лесов, строители, а также персонал для работы в заведениях гостеприимства.

Мэр подчеркивает, что местные власти уже сталкивались с ситуациями, когда люди заселялись, но не работали. Поэтому он прямо заявляет, что в Янгвас нужно приезжать с намерением зарабатывать на жизнь.

В то же время это предложение не следует путать с программами, которые якобы выплачивают деньги за переезд в сельскую местность. По словам мэра, обещания крупных выплат за само переселение не соответствуют действительности.

Почему испанская деревня ищет новых жителей

В течение большей части года в Янгвасе проживает примерно 40–50 человек. Летом население увеличивается до 400–450 человек благодаря туристам и тем, кто приезжает на отдых.

Одной из главных задач местных властей стало сохранение школы. Она не работала 33 года из-за нехватки учеников, но в 2002 году ее удалось открыть снова. Сейчас там работает один учитель и учится около десяти детей.

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