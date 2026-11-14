Жилые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2027 году украинцы получат новые счета по налогу на недвижимость. Владельцам квартир и частных домов придется платить за квадратные метры сверх установленной нормы, а максимальная ставка составит 129,71 грн за каждый налогооблагаемый метр. При этом фактическая сумма будет зависеть от общины и площади жилья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Реклама

Сколько составит налог на недвижимость в 2027 году

В 2027 году физические лица будут уплачивать налог на недвижимое имущество за 2026 год. Поэтому для расчета будет использоваться минимальная заработная плата, установленная по состоянию на 1 января 2026 года. Она составляет 8 647 грн.

Согласно Налоговому кодексу Украины, ставка налога не может превышать 1,5 % минимальной зарплаты за один квадратный метр налогооблагаемой площади.

Таким образом, максимальный платеж за один квадратный метр составит 129,71 грн. Для сравнения: при расчете налога за 2025 год применялась максимальная ставка 120 грн за квадратный метр.

Читайте также:

Однако это не означает, что все владельцы жилья будут платить именно по такому тарифу. Ставки устанавливают местные советы, поэтому они могут быть ниже и различаться в зависимости от общины, местоположения и типа недвижимости.

За какую площадь квартиры или дома придется платить

Налог на недвижимость начисляется не на всю площадь жилья, а только на ту часть, которая превышает установленные законодательством льготные нормы.

Для физических лиц предусмотрены следующие необлагаемые налогом площади:

квартира или несколько квартир — 60 кв. м;

жилой дом или несколько домов — 120 кв. м;

одновременное владение квартирой и домом — 180 кв. м.

Например, если у человека есть квартира площадью 75 кв. м, налог начислят только на 15 кв. м. Если площадь частного дома составляет 125 кв. м, налогообложению подлежат пять квадратных метров.

Важно, что льгота учитывает совокупную площадь недвижимости одного типа независимо от количества объектов в собственности. То есть если у человека есть две квартиры площадью 40 кв. м каждая, общая площадь составит 80 кв. м, а налогообложению будут подлежать 20 кв. м.

Сколько заплатят владельцы квартир и домов

Чтобы оценить будущие расходы, можно воспользоваться максимальной ставкой 129,71 грн за квадратный метр. Ниже приведены ориентировочные годовые суммы при условии, что местный совет установил предельный тариф.

Для квартир:

65 кв. м — около 648,53 грн;

75 кв. м — около 1 945,58 грн;

80 кв. м — около 2 594,10 грн;

100 кв. м — около 5 188,20 грн;

120 кв. м — около 7 782,30 грн.

Для частных домов:

125 кв. м — около 648,53 грн;

140 кв. м — около 2 594,10 грн;

160 кв. м — около 5 188,20 грн;

180 кв. м — около 7 782,30 грн;

200 кв. м — около 10 376,40 грн.

Это расчеты при условии применения максимальной ставки и права собственника на стандартное уменьшение налогооблагаемой площади. Фактическая сумма к уплате может быть меньше, если община установила более низкий процент.

Когда льгота на недвижимость не будет действовать

Особое внимание следует обратить владельцам, которые используют жилье для получения дохода. Если квартиру или дом сдают в аренду, лизинг, пользование или используют в предпринимательской деятельности, стандартное уменьшение налогооблагаемой площади к такому объекту не применяется.

Также законодательство предусматривает дополнительный платеж для владельцев очень крупных объектов жилой недвижимости. Если площадь квартиры превышает 300 кв. м или дома — 500 кв. м, налог увеличивается на 25 000 грн в год за каждый такой объект или его долю.

Поэтому владельцам нескольких объектов недвижимости и больших жилых помещений стоит заранее проверить площадь жилья и условия налогообложения.

Когда поступит счет за налог на недвижимость

Налоговые уведомления-решения за 2026 год владельцы недвижимости должны получить не позднее 1 июля 2027 года. Документы могут поступить по почте или появиться в электронном кабинете налогоплательщика.

После получения уведомления физическое лицо имеет 60 дней для уплаты начисленной суммы. Средства направляются в местный бюджет общины, на территории которой расположено жилье.

Если владелец не согласен с начислением, например, из-за неправильно указанной площади или количества объектов, он может обратиться в налоговую службу для сверки данных.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему в Украине может стать сложнее продать квартиру и из-за чего могут отказать в оформлении сделки. Владельцам недвижимости стоит заранее проверить документы, информацию об имуществе и возможные ограничения. Это поможет избежать проблем при продаже жилья.

Также Новини.LIVE сообщали, что наследники могут получить компенсацию за разрушенный дом даже после смерти владельца. Для этого необходимо надлежащим образом оформить наследство и подтвердить право на возмещение. Важно знать условия программы "єВідновлення", чтобы не упустить возможность получить компенсацию.