Недвижимость по наследству: когда существует риск потери своей доли в квартире

Семейные споры вокруг квадратных метров часто становятся настоящим испытанием для отношений между родными людьми. К правоведам обратилась женщина, которая оказалась перед непростым выбором: сохранить за собой большую часть квартиры или согласиться на предложение сестры и поделить все поровну. Ситуация осложняется тем, что половина недвижимости уже принадлежит героине, а другая часть осталась после смерти матери.

Ситуация типичная, но решение имеет долгосрочные последствия, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специалистов портала "Юристы UA".

Как работает распределение долей в квартире

Когда квартира находится в совместной приватизации, наследством считается только та доля, которой владел умерший. В случае женщины — это 1/2 жилья. Если обе дочери подадут заявления на вступление в наследство, мамина половина разделится пополам.

"Вы получаете 1/4 (половину от маминой доли). Сестра получает 1/4. Итог: Ваша личная 1/2 + унаследованная 1/4 = 3/4 квартиры принадлежат Вам", — объясняет юрист Владислав Дерий, добавив, что это законный путь, который защищает имущественные интересы того, кто уже был совладельцем.

Отказ от наследства

Если же цель семьи—- владеть квартирой равными частями, существует путь через официальный отказ.

В таком случае вся мамина доля переходит второй дочери. В результате у обеих сестер будет по 1/2 квартиры.

"Это самый простой и дешевый способ сделать вас равноправными владелицами", — замечает Дерий.

Оформление наследства через нотариуса

Важно понимать: собственная 1/2 квартиры не входит в наследство. Она уже принадлежит женщине и не требует переоформления.

Однако в отношении маминой доли действовать нужно обязательно:

или подать заявление о принятии наследства;

либо оформить отказ в пользу сестры;

срок — 6 месяцев.

Даже при автоматическом принятии через совместную регистрацию оформление у нотариуса является обязательным, отмечает Дерий.

Риски отказа от наследства

Перед тем как подписывать документы, стоит взвесить все "за" и "против". Отказ от наследства — это необратимый шаг, который невозможно отменить по истечении шести месяцев.

"Обратите внимание: Вы отказываетесь от ВСЕГО наследства мамы (возможно, есть еще банковские счета, дача, паи и т.д. - частично отказаться нельзя)", — предупреждает юрист.

Он также отмечает, что в таких ситуациях нет универсального решения. Если цель — равное разделение и сохранение отношений, отказ выглядит логично. Если же важно защитить свои имущественные интересы — целесообразно принимать наследство и получить 3/4.

Что еще стоит знать украинцам

Раздел недвижимости между несколькими собственниками часто превращается в настоящее испытание, где ключевым является понимание юридического статуса имущества, отметил юрист Олег Козляк в комментарии Новини.LIVE.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального разделения, поэтому первым шагом должно быть именно юридическое разграничение долей", — подчеркнул он.

Наименее болезненный вариант — заключить нотариально заверенный договор, что позволит избежать изнурительных бюрократических процедур. Однако, когда эмоции берут верх над логикой, владельцам приходится обращаться к арбитрам в мантиях.

"Если договоренности достичь не удается, вопрос решается в судебном порядке", — подчеркивает Козляк, ведь только суд может окончательно установить границы собственности или назначить денежную компенсацию.

Такой подход хоть и длительный, но становится единственным выходом из тупика, когда каждая сторона настаивает на своем. В результате четкая фиксация прав через нотариуса или законное решение суда является лучшим предохранителем от будущих конфликтов.

