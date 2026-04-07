Нерухомість у спадок: коли існує ризик втрати свою частку у квартирі

Сімейні суперечки навколо квадратних метрів часто стають справжнім випробуванням для стосунків між найріднішими людьми. До правознавців звернулася жінка, яка опинилася перед непростим вибором: зберегти за собою більшу частину квартири чи погодитися на пропозицію сестри та поділити все порівну. Ситуація ускладнюється тим, що половина нерухомості вже належить героїні, а інша частина залишилася після смерті матері.

Ситуація типова, але рішення має довгострокові наслідки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на фахівців порталу "Юристи UA".

Як працює розподіл часток у квартирі

Коли квартира перебуває у спільній приватизації, спадщиною вважається лише та частка, якою володіла померла особа. У випадку жінки — це 1/2 житла. Якщо обидві доньки подадуть заяви на вступ у спадщину, мамина половина розділиться навпіл.

"Ви отримуєте 1/4 (половину від маминої частки). Сестра отримує 1/4. Підсумок: Ваша особиста 1/2 + успадкована 1/4 = 3/4 квартири належать Вам", — пояснює юрист Владислав Дерій, додавши, що це законний шлях, який захищає майнові інтереси того, хто вже був співвласником.

Відмова від спадщини

Якщо ж мета родини — володіти квартирою рівними частинами, існує шлях через офіційну відмову.

У такому разі вся мамина частка переходить другій доньці. В результаті у обох сестер буде по 1/2 квартири.

Читайте також:

"Це найпростіший і найдешевший спосіб зробити вас рівноправними власницями", — зауважує Дерій.

Оформлення спадщини через нотаріуса

Важливо розуміти: власна 1/2 квартири не входить до спадщини. Вона вже належить жінці і не потребує переоформлення.

Проте щодо маминої частки діяти потрібно обов’язково:

або подати заяву про прийняття спадщини;

або оформити відмову на користь сестри;

строк — 6 місяців.

Навіть при автоматичному прийнятті через спільну реєстрацію оформлення у нотаріуса є обов’язковим, наголошує Дерій.

Ризики відмови від спадщини

Перед тим як підписувати документи, варто зважити всі "за" і "проти". Відмова від спадщини — це безповоротний крок, який неможливо скасувати після завершення шести місяців.

"Зверніть увагу: Ви відмовляєтесь від УСІЄЇ спадщини мами (можливо, є ще банківські рахунки, дача, паї тощо — частково відмовитись не можна)", — попереджає юрист.

Він також наголошує, що у таких ситуаціях немає універсального рішення. Якщо мета — рівний поділ і збереження відносин, відмова виглядає логічно. Якщо ж важливо захистити свої майнові інтереси — доцільно приймати спадщину і отримати 3/4.

Що ще варто знати українцям

Поділ нерухомості між кількома власниками часто перетворюється на справжнє випробування, де ключовим є розуміння юридичного статусу майна, зазначив юрист Олег Козляк у коментарі Новини.LIVE.

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу, тому першим кроком має бути саме юридичне розмежування часток", — наголосив він.

Найменш болісний варіант — укласти нотаріально завірений договір, що дозволить уникнути виснажливих бюрократичних процедур. Проте, коли емоції беруть гору над логікою, власникам доводиться звертатися до арбітрів у мантіях.

"Якщо домовленості досягти не вдається, питання вирішується в судовому порядку", — підкреслює Козляк, адже лише суд може остаточно встановити межі власності або призначити грошову компенсацію.

Такий підхід хоч і тривалий, але стає єдиним виходом із глухого кута, коли кожна сторона наполягає на своєму. У результаті чітка фіксація прав через нотаріуса або законне рішення суду є найкращим запобіжником від майбутніх конфліктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, зазвичай неприватизована нерухомість не стає частиною спадку, оскільки вона офіційно належить громаді, а не померлому родичу. Проте судова практика передбачає суттєвий виняток, що дозволяє спадкоємцям завершити процедуру переоформлення власності. У таких специфічних випадках закон стає на бік родини, навіть якщо за життя власник не встиг отримати свідоцтво.

Також Новини.LIVE розповідали, що оформлення спадщини на землю нерідко гальмується через відсутність приватизації, про яку власники могли навіть не здогадуватися. Щоб не втратити право на пай, юристи радять ретельно перевіряти статус документів уже зараз. Такий підхід допоможе вчасно виявити юридичні пастки та захистити свої майнові інтереси.