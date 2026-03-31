Открытие рынка земли в Украине: цены и неожиданные тенденции за 6 лет

Открытие рынка земли в Украине стало одной из самых громких реформ последних десятилетий. После более 20 лет моратория страна перешла к новым правилам, которые позволили владельцам свободно распоряжаться своими участками. За шесть лет стало понятно, что большинство страхов не оправдались, а сам рынок постепенно сформировался даже в сложных условиях войны.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, как изменился рынок земли в Украине за 6 лет.

Закон об открытии рынка земли

Верховная Рада 31 марта 2020 года приняла Закон Украины №552-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который отменил мораторий и открыл возможность купли-продажи сельхозземель.

По данным портала Опендатабот, уже с июля 2021 года стартовали первые сделки. Первые месяцы показали высокий интерес: более 2 тысяч сделок ежемесячно, а средняя цена доходила до 95,7 тыс. грн за гектар.

Впоследствии ажиотаж уменьшился, цены просели до 33,7 тыс. грн в конце 2021 года, а рынок перешел в более спокойный режим.

Как менялись цены на землю. Графика: Опендатабот

Как изменились цены на землю в Украине в 2021-2026 годах

За шесть лет рынок продемонстрировал рост, хотя и неравномерный. Несмотря на войну средняя цена гектара увеличилась на 67% и по состоянию на конец марта 2026 года, по данным Опендатабот, составляет около 69,8 тыс. грн.

В 2026 году сформировалась четкая региональная разница:

Львовская область — около 179 тыс. грн/га;

Ивано-Франковская — 153 тыс. грн/га;

Киевская — 102 тыс. грн/га;

Тернопольская — 92,7 тыс. грн/га.

Зато в прифронтовых регионах цены значительно ниже из-за рисков:

Херсонская — 35,2 тыс. грн/га;

Донецкая — около 39 тыс. грн/га;

Николаевская — 43,1 тыс. грн/га;

Сумская — 43,4 тыс. грн/га.

Цены на землю. Графика: Опендатабот

Как война повлияла на рынок земли в Украине

После начала полномасштабной войны рынок фактически остановился. В мае 2022 года заключили лишь 323 сделки. Уже с лета ситуация начала восстанавливаться, но объемы оставались втрое ниже, чем до войны.

В 2023 году рынок постепенно стабилизировался: 4-7 тысяч сделок ежемесячно, а цены медленно росли.

С 1 января 2024 года стартовал второй этап — к рынку допустили юридических лиц с лимитом до 10 тысяч гектаров в одни руки. Это должно было стать толчком для резкого роста, но ожидаемого бума не произошло, отмечают аналитики Опендатабот.

Причины сдержанности:

ограничения для компаний с иностранными владельцами;

осторожность бизнеса из-за войны;

постепенное, а не резкое вхождение крупных игроков.

Несмотря на это уже с весны 2024 года количество сделок превышало 9 тысяч в месяц, а объем рынка — более 1 млрд грн ежемесячно.

Сколько земли продано в Украине. Графика: Опендатабот

По состоянию на март 2026 года земельный рынок в Украине стал предсказуемым, наполняет местные бюджеты и, несмотря на войну, остается одним из немногих секторов экономики, демонстрирующим стабильный рост.

Как сообщали Новости.LIVE, многие украинцы десятилетиями хозяйничают на огородах, не имея на руках никаких выписок или актов. Однако такая беззаботность проходит в момент, когда землю надо официально переписать на детей, подарить или выставить на продажу. Пока участок не оформлен по закону, юридически он остается "ничейным", что делает любые операции с ним неосуществимыми.

Также Новини.LIVE рассказывали, что из-за полномасштабного вторжения огромные площади украинских угодий оказались в зоне боевых действий или были заминированы, что сделало их обработку невозможной. В связи с этим для многих землевладельцев встал острый вопрос о целесообразности и правомерности начисления налогов на такие непригодные участки.

Частые вопросы

Как купить землю во время военного положения?

Для покупки участка под садоводство или застройку обратитесь к нотариусу. Вам понадобятся паспорт, код и подтверждение источника дохода. Нотариус проверит кадастровый номер, отягощение и наложенные аресты. Во время военного состояния доступ к реестрам ограничен в прифронтовых зонах, поэтому выбирайте безопасные регионы.

Сколько земли может купить физическое лицо в Украине?

Граждане Украины могут приобрести в собственность около 10 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Это ограничение является совокупным: оно включает как участки, купленные лично, так и доли в капитале юридических лиц, владеющих землей.