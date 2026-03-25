Приватизировать огород в селе могут не все: требования во время войны

Приватизировать огород в деревне не позволят из-за ограничений во время войны.

Многие украинцы в селах годами пользуются огородами без оформленного права собственности. Это кажется удобным, пока не возникает потребность продать, подарить или передать землю по наследству. Без документов такие действия фактически невозможны.

Именно поэтому вопрос приватизации остается актуальным и в 2026 году, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Как приватизировать огород в селе

Формально процедура стандартная: заявление в сельсовет, разрешение на разработку проекта, визит землеустроителей и финальная регистрация.

Но самый трудный этап — это границы. Старые огороды часто "налезают" друг на друга в кадастре, а соседи не всегда готовы подписывать акт согласования границ без скандалов.

Кроме паспорта и кода, критически важно найти хоть какие-то старые решения сельсовета или записи из похозяйственных книг. Это фундамент, на котором держится ваше право на приватизацию. Без них доказывать, что вы пользуетесь этим участком десятилетиями, будет значительно труднее.

Можно ли приватизировать огород в 2026 году

Во время войны приватизация большинства земель, в частности огородов, фактически приостановлена. Однако, если на участке стоит ваш дом или официально зарегистрированная постройка — зеленый свет есть.

Но даже несмотря на временные ограничения, юристы советуют подготовить документы заранее. После отмены военного положения это позволит быстро завершить оформление и избежать лишних рисков в будущем.

Что еще стоит знать владельцам земли

Обустройство собственного двора требует строгого соблюдения границ, чтобы не превратить жизнь соседей в юридическое противостояние, рассказал Новини.LIVE юрист Олег Козляк.

"Нельзя захватывать или использовать часть участка соседа без его согласия, ведь любое самовольное строительство за пределами собственной территории легко обжаловать в суде", — говорит эксперт.

Важно также следить за высотой заборов и расположением сооружений, чтобы они не блокировали солнечный свет или вентиляцию на прилегающей земле.

"Нельзя проводить строительство или изменение назначения земли, которое существенно ухудшает условия пользования соседским участком, в частности из-за чрезмерного шума или риска подтопления", — подчеркивает Козляк.

Любые масштабные изменения, влияющие на общие границы, лучше зафиксировать письменно, чтобы избежать конфликтов в будущем.

Как сообщалось, среди владельцев паев ходят слухи, будто агрохолдинги могут по закону "передвинуть" чужой участок в пределах поля без разрешения. На самом деле любое упорядочение массивов должно происходить исключительно с согласия владельца, поэтому не стоит бояться внезапной потери контроля над своей землей.

Также мы рассказывали, что хотя закон и обещает военным землю, реальный процесс получения участка часто превращается в изнурительный квест. Большинство отказов происходит из-за банальных ошибок в документах, поэтому в 2026 году одного статуса УБД мало — результат получает только тот, кто знает юридические тонкости и действует на опережение.

Частые вопросы

Кто может приватизировать землю во время военного положения?

Сейчас бесплатная передача земель государственной или коммунальной собственности в частные руки запрещена для большинства граждан. Исключение составляют лишь люди, получившие участок в пользование до 2002 года, или те, чьи жилые дома уже построены и зарегистрированы на этой земле.

Можно ли приватизировать землю без согласия соседей?

Да, приватизация возможна без согласования границ с соседями. Если они отказываются подписывать акт, это не является основанием для приостановления процедуры. В таком случае орган местного самоуправления создает специальную комиссию, которая проверяет соблюдение границ. После составления соответствующего протокола рассмотрение дела продолжается в общем порядке через исполнительный комитет или суд.