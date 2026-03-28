Строительство на чужом участке в Украине: 3 случая, когда разрешает закон

В Украине строительство на чужом земельном участке возможно, но только после оформления законного права пользования. Речь идет о специальном механизме — суперфиции. Без него любые работы считаются нарушением.

Ключевое условие — соответствие градостроительной документации и целевому назначению земли, сообщали Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Когда возникает право пользования чужим участком

Право застройки возникает в трех случаях: когда вы собственник, официальный пользователь или заключили договор с собственником. Самый распространенный вариант — суперфиций, который может устанавливаться договором или даже завещанием.

До старта строительства это право нужно оформить и зарегистрировать, предостерегают юристы.

Условия оформления и временные рамки

Суперфиций может быть как срочным, так и бессрочным. Однако есть существенный нюанс для земель государственной или коммунальной собственности: согласно ч. 4 ст. 102-1 Земельного кодекса Украины, срок пользования такими участками не может превышать 50 лет.

Право суперфиция является отчуждаемым. То есть вы можете его продать или передать по наследству (если иное не установлено законом для государственных земель), что делает этот инструмент удобным для инвестиционных проектов.

Порядок строительства на земельном участке

Процедура строительства регулируется Законом "О регулировании градостроительной деятельности". Алгоритм выглядит так:

Получение градостроительных условий и ограничений (ГУО). Разработка проектной документации согласно ст. 31 вышеупомянутого Закона. Подача уведомления о начале работ или получение разрешения (в зависимости от класса последствий объекта — СС1, СС2 или СС3). Ввод в эксплуатацию и регистрация права собственности на построенный объект.

Права и обязанности пользователя участка

Пользователь обязан использовать землю строго по целевому назначению и своевременно вносить плату.

Если вы "заморозите" строительство и не будете использовать участок в течение 3-х лет подряд, владелец имеет законное право требовать прекращения суперфиция через суд.

Что будет со зданием после завершения договора

Если стороны не договорились, собственник земли может требовать сноса здания. Но суд может выбрать другой вариант — например, выкуп участка или недвижимости или установление новых условий пользования. Это зависит от стоимости объекта и обстоятельств дела.

Что еще надо знать владельцам земли

Обустройство собственного двора требует строгого соблюдения границ, чтобы не превратить жизнь соседей в юридическое противостояние. Юрист Олег Козляк в комментарии Новини.LIVE отметил, что любое строительство или установка конструкций за пределами своей территории может быть обжаловано, ведь "нельзя захватывать или использовать часть участка соседа без его согласия".

Кроме территориальных границ, существуют и санитарные нормы: высокие заборы или навесы не должны перекрывать солнечный свет или мешать вентиляции. Специалист подчеркивает, что "это может нарушать принципы добрососедства", особенно если изменения приводят к подтоплению или чрезмерному шуму.

Чтобы не доводить дело до суда, стоит заранее согласовывать технические планы с владельцами прилегающих территорий. В конце концов, "желательно предварительно обсудить с соседом или оформить совместное соглашение", поскольку такой шаг является лучшим предохранителем от будущих конфликтов и финансовых потерь.

Как сообщали Новини.LIVE, благодаря решению Кабмина построить собственный дом теперь можно значительно быстрее, однако за упрощением процедур стоит строгий контроль. Рынок уже чувствует влияние этих новаций, ведь наряду с меньшим количеством справок появились новые правила, которых невозможно избежать.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие арендаторы земли ошибочно считают, что завершение срока действия договора автоматически аннулирует накопленные долги и освобождает от выплат. На самом деле игнорирование финансовых обязательств только открывает путь к судебным разбирательствам, где должнику придется заплатить не только основную сумму, но и немалые средства за юридическое сопровождение.