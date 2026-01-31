Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Не поможет даже скидка — какая планировка квартир отпугивает покупателей

Не поможет даже скидка — какая планировка квартир отпугивает покупателей

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 20:12
Какие планировки квартир не пользуются спросом у покупателей в Украине
Родители с ребенком в комнате. Фото: Freepik

Покупатели жилья стали значительно прагматичнее. Из-за роста стоимости квадратного метра и расходов на содержание люди оценивают не только площадь, но и пользу каждого метра.

Планировка квартиры воспринимается уже как часть стиля жизни, отмечают эксперты АН Puzzle House Group. Но существуют такие объекты, которые покупатели обходят стороной именно из-за их неудобства.

Реклама
Читайте также:

Узкие комнаты-вагоны

Узкие и длинные комнаты, похожие на купе поезда, — это головная боль для дизайнера и владельца. Расставить мебель так, чтобы не превратить комнату в полосу препятствий, практически невозможно. Как результат — один угол перегружен, другой гуляет, а посередине остается неудобный проход.

Сюда же добавляем квартиры с острыми углами или диагональными стенами. Это выглядит "креативно" только на бумаге, а на практике — это огромные чеки на мебель под заказ и куча потерянного пространства.

Приватность и проходные комнаты

Никто не хочет, чтобы его спальня была транзитной зоной. Проходные комнаты в современном мире воспринимаются как гостиничный вариант или временное решение. Сегодня в приоритете — четкое зонирование.

Чаще всего покупателей отталкивают:

  1. Отсутствие приватности. Когда в детскую или спальню можно попасть только через другую комнату.
  2. Гигантские прихожие. Коридоры на 15 метров, где можно только развернуться, но невозможно ничего обустроить.
  3. Невозможность перепланировки. "Бетонные коробки", где каждая стена — несущая, и вы ничего не измените.

Небольшие кухни

Маленькие кухни по 5-6 метров в больших квартирах — это теперь признак неликвидности. Современная семья хочет иметь кухню-гостиную, где можно одновременно готовить ужин, общаться с гостями и присматривать за детьми.

Если квартира большая, а кухня крошечная, ее ценность в глазах покупателя падает мгновенно, особенно в старом фонде, где даже холодильник трудно втиснуть.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, раздел квартиры между совладельцами без перепланировки допускается лишь в исключительных случаях.

"Физическое разделение квартиры без перепланировки возможно только тогда, когда каждая часть имеет отдельный вход и соответствует строительным нормам", — подчеркнул Козляк.

В многоквартирных домах это случается редко, поэтому суды обычно выбирают другие механизмы урегулирования споров.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях нужны разрешительные документы на перепланировку жилья. А также, когда в квартире запрещено проводить шумные ремонтные работы.

ремонт недвижимость жилье купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации