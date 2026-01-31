Какие планировки квартир не пользуются спросом у покупателей в Украине

Родители с ребенком в комнате. Фото: Freepik

Покупатели жилья стали значительно прагматичнее. Из-за роста стоимости квадратного метра и расходов на содержание люди оценивают не только площадь, но и пользу каждого метра.

Планировка квартиры воспринимается уже как часть стиля жизни, отмечают эксперты АН Puzzle House Group. Но существуют такие объекты, которые покупатели обходят стороной именно из-за их неудобства.

Узкие комнаты-вагоны

Узкие и длинные комнаты, похожие на купе поезда, — это головная боль для дизайнера и владельца. Расставить мебель так, чтобы не превратить комнату в полосу препятствий, практически невозможно. Как результат — один угол перегружен, другой гуляет, а посередине остается неудобный проход.

Сюда же добавляем квартиры с острыми углами или диагональными стенами. Это выглядит "креативно" только на бумаге, а на практике — это огромные чеки на мебель под заказ и куча потерянного пространства.

Приватность и проходные комнаты

Никто не хочет, чтобы его спальня была транзитной зоной. Проходные комнаты в современном мире воспринимаются как гостиничный вариант или временное решение. Сегодня в приоритете — четкое зонирование.

Чаще всего покупателей отталкивают:

Отсутствие приватности. Когда в детскую или спальню можно попасть только через другую комнату. Гигантские прихожие. Коридоры на 15 метров, где можно только развернуться, но невозможно ничего обустроить. Невозможность перепланировки. "Бетонные коробки", где каждая стена — несущая, и вы ничего не измените.

Небольшие кухни

Маленькие кухни по 5-6 метров в больших квартирах — это теперь признак неликвидности. Современная семья хочет иметь кухню-гостиную, где можно одновременно готовить ужин, общаться с гостями и присматривать за детьми.

Если квартира большая, а кухня крошечная, ее ценность в глазах покупателя падает мгновенно, особенно в старом фонде, где даже холодильник трудно втиснуть.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, раздел квартиры между совладельцами без перепланировки допускается лишь в исключительных случаях.

"Физическое разделение квартиры без перепланировки возможно только тогда, когда каждая часть имеет отдельный вход и соответствует строительным нормам", — подчеркнул Козляк.

В многоквартирных домах это случается редко, поэтому суды обычно выбирают другие механизмы урегулирования споров.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях нужны разрешительные документы на перепланировку жилья. А также, когда в квартире запрещено проводить шумные ремонтные работы.