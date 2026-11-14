Вид на дома в Греции. Фото: magnific.com

На греческом острове Сирос желающим предлагают бесплатное жилье, завтраки и оплату коммунальных услуг в обмен на уход за бездомными кошками. Программа рассчитана на волонтеров, которые готовы посвящать помощи животным несколько часов в день и остаться на острове как минимум на месяц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Syros Cats.

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Где предлагают бесплатное жилье в Греции

Программа действует на острове Сирос, расположенном в Эгейском море. Местная организация Syros Cats занимается помощью бездомным животным, их лечением, кормлением и стерилизацией.

Для привлечения помощников организаторы предлагают волонтерам проживание, завтрак и оплату коммунальных услуг. Взамен от участников ожидают примерно шесть часов работы в день в течение пяти дней в неделю.

Волонтерство не предусматривает заработной платы. Фактически люди получают возможность сэкономить на аренде жилья и части бытовых расходов, но самостоятельно оплачивают дорогу на остров.

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Каковы условия проживания и работы для волонтеров

Организация принимает как отдельных кандидатов, так и пары. Предпочтение отдается взрослым, самостоятельным людям, имеющим опыт работы с животными или ухода за бездомными кошками. Особенно ценится опыт оказания ветеринарной помощи.

Участники получают отдельную спальню, но кухню, ванную комнату и общую зону придется делить с другими волонтерами. Обычно в помещении проживают еще двое или трое человек.

В ежедневные обязанности входят:

кормление кошек на территории организации и в разных частях острова;

уборка помещений, вольеров и кошачьих лотков;

уход за больными животными и помощь с лекарствами;

социализация котят, которых готовят к передаче в новые семьи;

помощь во время поездок к ветеринару;

поддержание чистоты на территории.

От волонтеров ожидают ответственности, физической выносливости и готовности выполнять не только приятные задачи, такие как общение с котятами, но и регулярную уборку.

Как подать заявку на бесплатное проживание

На официальном сайте Syros Cats сообщают, что прием заявок на период с июля по декабрь 2027 года уже открыт. Подать их можно до 30 ноября 2026 года.

Минимальный срок участия составляет один месяц. Кандидаты должны быть самостоятельными, ответственными и готовыми работать по установленному графику. Организация также обращает внимание на опыт волонтерства, ухода за животными и работы в команде.

Расходы на поездку в Грецию участники покрывают самостоятельно. Тем, у кого нет медицинской страховки ЕС, рекомендуют заранее оформить туристический страховой полис. Для граждан стран, не входящих в Евросоюз, также действуют общие правила пребывания в Шенгенской зоне.

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