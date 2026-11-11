Дома в Италии. Фото: УНИАН

В Италии можно получить жилье без арендной платы на десять лет. В регионе Калабрия предлагают 50 домов в небольших населенных пунктах. Местные власти профинансируют их ремонт, а новые жильцы должны будут переехать туда на постоянное место жительства. Воспользоваться предложением могут и иностранцы, но на определенных условиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Libertatea.

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Где в Италии можно получить дом без аренды

Программу Ripopola Calabria запустили региональные власти Калабрии 5 ноября 2026 года. Ее цель — вернуть жизнь небольшим населенным пунктам, теряющим жителей, и использовать заброшенные здания, принадлежащие местным муниципалитетам.

На первом этапе предусмотрено 50 домов в 26 населенных пунктах. Они расположены в разных провинциях Калабрии, а площадь отдельных жилых помещений достигает 140 квадратных метров.

Главная особенность предложения заключается в том, что претендентам не нужно покупать недвижимость или самостоятельно оплачивать ее капитальный ремонт. Региональные власти будут финансировать восстановление зданий, после чего их передадут отобранным участникам в безвозмездное пользование на десять лет.

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В то же время дома не передаются новым жильцам в собственность. Они остаются в собственности муниципалитетов, а участники программы получают право проживать там в течение срока, установленного договором.

Кто может претендовать на бесплатное жилье

Программа рассчитана на совершеннолетних людей, которые не проживают в Калабрии не менее трех лет и готовы перенести туда свое постоянное место жительства. Также претенденты не должны ранее получать государственную помощь на приобретение жилья.

Участие доступно не только итальянцам. Подать заявку могут граждане других стран Европейского Союза, а также граждане государств, не входящих в ЕС, если у них есть документ, позволяющий проживать в Италии в соответствии с действующим законодательством.

Украинцы также могут претендовать на жилье, если соответствуют требованиям по проживанию и имеют необходимые документы. Одного украинского паспорта для участия недостаточно.

При отборе будут учитываться семейные обстоятельства и возможность обустроить жизнь в новом населенном пункте. Дополнительные баллы предусмотрены для:

молодых пар;

семей с детьми и неполных семей;

людей с инвалидностью;

тех, кто работает удаленно;

самозанятых специалистов;

представителей культурных и творческих профессий;

бывших жителей Калабрии, желающих вернуться.

Каждый дом будет иметь отдельный рейтинг претендентов. Поэтому даже соответствие всем требованиям не гарантирует получение именно того жилья, которое выбрал кандидат.

Какие расходы останутся за новыми жильцами

Несмотря на отсутствие арендной платы, называть такое жилье полностью бесплатным было бы неправильно. Регион финансирует восстановление домов, однако не берет на себя все расходы будущих жильцов.

В частности, новым жильцам придется самостоятельно оплачивать:

электроэнергию, воду и другие коммунальные услуги;

мебель и обустройство помещений;

повседневное содержание дома;

текущий ремонт и обычное обслуживание жилья.

Кроме того, недвижимость можно использовать только для постоянного проживания. Сдавать ее в субаренду, превращать в туристическое жилье или использовать для коммерческой деятельности запрещено.

Получатель также должен перенести регистрацию места жительства в соответствующий населенный пункт и сохранять ее в течение всего десятилетнего периода.

По истечении срока договора власти могут рассмотреть вопрос о его продлении или возможности выкупа дома по льготной цене. Однако это лишь потенциальные варианты на будущее, а не гарантированное право жильца приобрести недвижимость.

Как подать заявку на дом в Италии

Для участия необходимо воспользоваться официальным порталом Ripopola Calabria. Там опубликован каталог доступной недвижимости, где можно просмотреть фотографии, характеристики, планы помещений и информацию о населенных пунктах.

Кандидат может выбрать до трех домов и указать их в порядке приоритетности. Заявку подают онлайн с помощью SPID, CIE или цифровой идентификации, признанной европейской системой eIDAS.

Прием документов продлится до 18 декабря 2026 года, 17:00 по итальянскому времени. После этого специальная комиссия оценит кандидатов и сформирует отдельные рейтинги для каждого объекта.

Сразу после победы в конкурсе заселиться не удастся. Сначала муниципалитеты должны провести ремонтные работы, которые после утверждения рейтингов и заключения необходимых соглашений должны завершить в течение 18 месяцев.

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