Зачем в советских квартирах строили странную деталь между кухней и ванной

Во многих хрущевках и сталинках между кухней и ванной можно увидеть небольшое внутреннее окошко. Для современных жильцов оно часто выглядит странно и непонятно, поэтому его либо закладывают, либо пытаются переделать.

На самом деле это решение имело вполне логичное объяснение для своего времени, пишет портал Homester.

Выполняло ли окно функцию вентиляции

Многие думают, что это для проветривания. Но взгляните на эти окна — они же в большинстве глухие. Там двойное стекло, которое даже не открывается. Поэтому о свежем воздухе речь не шла.

Также есть байка про "аварийный выход", но попробуйте представить взрослого человека, который в случае пожара пытается пролезть в эту узкую форточку под потолком. Это скорее сюжет для комедии, чем реальный план спасения.

Для чего на самом деле делали окошко между кухней и ванной

Причин было несколько, и все они сугубо прагматические:

Борьба с болезнями. В середине прошлого века туберкулез был настоящим ужасом. Врачи знали: палочка Коха обожает темные и влажные углы, а солнечный свет ее убивает. Поскольку в ванной всегда сыро, архитекторы "прорубили" окно, чтобы туда попадал ультрафиолет из кухни. Экономия света и безопасность. Раньше электросети были слабыми, а отключение света — обычным делом. Благодаря окну в ванной становилось достаточно видно, чтобы помыть руки или умыться днем, не щелкая выключателем. Газовая безопасность. Во многих таких домах стояли газовые колонки. Если происходила утечка газа и, не дай бог, взрыв, окошко должно было сработать как "клапан" — вылететь первым, чтобы ударная волна не снесла тонкую межкомнатную перегородку.

Имеет ли смысл оставлять окно сегодня

Сейчас это окно — просто "привет из прошлого". Если оно вам мозолит глаз, смело закладывайте. Но не спешите:

если оставить стекло, ванная будет казаться просторнее (нет эффекта "коробки");

можно заменить старое дерево на современные стеклоблоки — это выглядит стильно, дает мягкий свет и сохраняет приватность;

или же просто сделайте на этом месте нишу для шампуней со стороны ванной — тоже практично.

В конце концов, это окно — крутой пример того, как раньше пытались выжать максимум пользы из каждого квадратного сантиметра.

