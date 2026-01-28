Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости В советских квартирах это было привычно — странная деталь ванной

В советских квартирах это было привычно — странная деталь ванной

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 06:12
Зачем в советских квартирах строили странную деталь между кухней и ванной
Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во многих хрущевках и сталинках между кухней и ванной можно увидеть небольшое внутреннее окошко. Для современных жильцов оно часто выглядит странно и непонятно, поэтому его либо закладывают, либо пытаются переделать.

На самом деле это решение имело вполне логичное объяснение для своего времени, пишет портал Homester.

Реклама
Читайте также:

Выполняло ли окно функцию вентиляции

Многие думают, что это для проветривания. Но взгляните на эти окна — они же в большинстве глухие. Там двойное стекло, которое даже не открывается. Поэтому о свежем воздухе речь не шла.

Также есть байка про "аварийный выход", но попробуйте представить взрослого человека, который в случае пожара пытается пролезть в эту узкую форточку под потолком. Это скорее сюжет для комедии, чем реальный план спасения.

 

В советских квартирах это было привычно — странная деталь ванной - фото 1
Окно между кухней и ванной. Фото: Homester

Для чего на самом деле делали окошко между кухней и ванной

Причин было несколько, и все они сугубо прагматические:

  1. Борьба с болезнями. В середине прошлого века туберкулез был настоящим ужасом. Врачи знали: палочка Коха обожает темные и влажные углы, а солнечный свет ее убивает. Поскольку в ванной всегда сыро, архитекторы "прорубили" окно, чтобы туда попадал ультрафиолет из кухни.
  2. Экономия света и безопасность. Раньше электросети были слабыми, а отключение света — обычным делом. Благодаря окну в ванной становилось достаточно видно, чтобы помыть руки или умыться днем, не щелкая выключателем.
  3. Газовая безопасность. Во многих таких домах стояли газовые колонки. Если происходила утечка газа и, не дай бог, взрыв, окошко должно было сработать как "клапан" — вылететь первым, чтобы ударная волна не снесла тонкую межкомнатную перегородку.

Имеет ли смысл оставлять окно сегодня

Сейчас это окно — просто "привет из прошлого". Если оно вам мозолит глаз, смело закладывайте. Но не спешите:

  • если оставить стекло, ванная будет казаться просторнее (нет эффекта "коробки");
  • можно заменить старое дерево на современные стеклоблоки — это выглядит стильно, дает мягкий свет и сохраняет приватность;
  • или же просто сделайте на этом месте нишу для шампуней со стороны ванной — тоже практично.

В конце концов, это окно — крутой пример того, как раньше пытались выжать максимум пользы из каждого квадратного сантиметра.

Что еще стоит знать украинцам

Вопрос сохранения тепла в домах во время отключений электроэнергии стал критически важным для украинцев этой зимой. Как пояснил руководитель команды строителей Владимир Соловко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, кирпичные хрущевки с толщиной стен до 50 см демонстрируют несколько лучшую выносливость, чем панельные сооружения.

"Бетон и панели отдают тепло значительно быстрее, чем кирпич или монолит. Через окна может теряться до 30-40% тепла, а фасадное утепление существенно продлевает тепловую инерцию дома", — говорит специалист.

Впрочем, этот потенциал в хрущевках часто обнуляется из-за изношенных коммуникаций и старых оконных рам.

Ранее мы рассказывали, почему хрущевки строили именно на 5 этажей. А также, где в Киеве больше всего осталось таких домов.

СССР хрущевки Дизайн квартира ванная комната
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации